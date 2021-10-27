Cruzeiro x Remo. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, 28 de outubro, às 21h30, no Independência, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo é direto para ver quem subirá na tabela, pois a Raposa ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos, logo à frente dos paraenses, 13º na tabela, com 38 pontos. O jogo será mais um reencontro do time mineiro com um ex-treinador, Felipe Conceição foi o primeiro comandante do clube azul na temporada e agora dirige o Remo. A Raposa terá os retornos de Vanderlei Luxemburgo, Giovanni e Adriano, todos suspensos na última rodada contra o Avaí. Matheus Pereira não joga por um problema no cotovelo. Marco Antônio e Thiago não sofreram lesões , mas ainda são dúvidas. Jean Victor também é dúvida, pois ainda tem problemas físicos. O Cruzeiro, praticamente sem chances de subir, quer consolidar sua posição longe do Z4, assim, como o Remo, que voltou à Série B nesta temporada.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO x REMOData: 28 de outubro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (ambos do RS)VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)
Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Felipe Conceição (Jean Victor), Lucas Ventura, Adriano, Giovanni, Bruno José, Thiago (Marcelo Moreno) e Vitor Leque Desfalques: Matheus Pereira (lesionado) Dúvida: Jean Victor REMO (Técnico:Felipe Conceição) Thiago Coelho; Thiago Ennes, Marlon (Romércio), Rafael Jansen e Raimar; Arthur, Marcos Júnior, Felipe Gedoz, Lucas Tocantins, Vitor Andrade e Neto Pessoa Desfalques: sem desfalques