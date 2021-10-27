Cruzeiro x Remo. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, 28 de outubro, às 21h30, no Independência, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo é direto para ver quem subirá na tabela, pois a Raposa ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos, logo à frente dos paraenses, 13º na tabela, com 38 pontos. O jogo será mais um reencontro do time mineiro com um ex-treinador, Felipe Conceição foi o primeiro comandante do clube azul na temporada e agora dirige o Remo. A Raposa terá os retornos de Vanderlei Luxemburgo, Giovanni e Adriano, todos suspensos na última rodada contra o Avaí. Matheus Pereira não joga por um problema no cotovelo. Marco Antônio e Thiago não sofreram lesões , mas ainda são dúvidas. Jean Victor também é dúvida, pois ainda tem problemas físicos. O Cruzeiro, praticamente sem chances de subir, quer consolidar sua posição longe do Z4, assim, como o Remo, que voltou à Série B nesta temporada.