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futebol

Cruzeiro x Democrata-GV. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa entra em campo em busca da liderança no Estadual, enquanto a Pantera quer evtar se aproximar do Z2...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 22:17

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2022 às 22:17
O Cruzeiro encara o Democrata-GV nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, às 19h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O time azul tenta se manter no G4 e ainda, caso o rival Galo tropece, assumir a liderança da competição. O time azul está com nove pontos, um a menos do que líder alvinegro. Já a Pantera terá um grande desafio pela frente, para não cair na classificação. O time de Valadares ocupa a sétima posição, com cinco pontos ganhos. A Raposa não contará com o técnico Paulo Pezzolano e o lateral Gabriel Dias, ambos com Covid-19. O auxiliar do uruguaio, Martin Varini, ficará à frente do banco de reservas. Para a vaga de Gabriel, Rômulo, que volta ao time depois de contrair no novo coronavírus, deve assumir o posto. Na rodada passada, o Cruzeiro venceu a caldense por 2 a 1, de virada, em Poços de Caldas, enquanto a Pantera superou o Pouso Alegre, em casa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO x DEMOCRATA-GV Data: 9 de fevereiro de 2022Horário: 19h30(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonye (MG)Árbitro: Wanderson Alves de SouzaAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Samuel Henrique Soares SilvaOnde assistir: Tempo Sports Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
Cruzeiro (Técnico:Martin Varini)
Rafael Cabral; Rômulo (Geovane), Maicon (Oliveira), Eduardo Brock e Rafael Santos; Adriano, Machado, Pedro Castro, João Paulo (Marco Antônio) e Waguininho; Edu (Thiago). Desfalques: Paulo Pezzolano e Gabriel Dias (Covid-19) DEMOCRATA-GV (Técnico: Paulo Cesar Schardong) Lucão; Weslley, Matheus Carioca, Rafael Caldeira e Gabriel Marques; Galhardo, Matheuzinho, Marcelinho e Chico; Pedrinho e Bidick
Desfalque: Allan Silva (lesionado)
Crédito: OtimeazulvaiencararaPanteranoMineirão,peloEstadualdeMinasGerais-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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