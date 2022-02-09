Cruzeiro x Democrata-GV. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro encara o Democrata-GV nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, às 19h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O time azul tenta se manter no G4 e ainda, caso o rival Galo tropece, assumir a liderança da competição. O time azul está com nove pontos, um a menos do que líder alvinegro. Já a Pantera terá um grande desafio pela frente, para não cair na classificação. O time de Valadares ocupa a sétima posição, com cinco pontos ganhos. A Raposa não contará com o técnico Paulo Pezzolano e o lateral Gabriel Dias, ambos com Covid-19. O auxiliar do uruguaio, Martin Varini, ficará à frente do banco de reservas. Para a vaga de Gabriel, Rômulo, que volta ao time depois de contrair no novo coronavírus, deve assumir o posto. Na rodada passada, o Cruzeiro venceu a caldense por 2 a 1, de virada, em Poços de Caldas, enquanto a Pantera superou o Pouso Alegre, em casa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO x DEMOCRATA-GV Data: 9 de fevereiro de 2022Horário: 19h30(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonye (MG)Árbitro: Wanderson Alves de SouzaAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Samuel Henrique Soares SilvaOnde assistir: Tempo Sports Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM