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Cruzeiro x CRB. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa busca a reabilitação na Série B após estrear com derrota para o Confiança-SE, fora de casa. O duelo será no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 15:57

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 15:57

Crédito: Divulgação/Cruzeiro
Cruzeiro e CRB entram em campo neste domingo, 6 de junho, às 18h15, no Mineirão,pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. A Raposa está em busca da reabilitação após a derrota na estreia da competição para o Confiança-SE. O time celeste teve um alívio na pressão sobre o time com a vitória sobre a Juazeirense pela Copa do Brasil no meio de semana. O técnico Felipe Conceição não terá o goleiro Fábio e o volante Adriano, que foram expulsos no primeiro jogo da competição. Matheus Neris e Lucas França vão ocupar as vagas na equipe. O CRB, sem o carrasco da Raposa, Léo Gamalho, que foi para o Coritiba, perdeu para o Palmeiras pela Copa do Brasil. A Raposa tenta quebrar uma mini escrita: não venceu os alagoanos em 2020. Foram quatro confrontos, com uma uma vitória do CRB e três empates.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO x CRBData: 6 de junho de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo REAL LANCE, Itatiaia FM e Super FM
CRUZEIRO (Técnico:Felipe Conceição)​Lucas França; Cáceres,, Wéverton (Joseph), Ramón e Matheus Pereira; Matheus Neris, e Rômulo Matheus Barbosa; Bruno José (Stênio), Airton, Guilherme Bissoli e Rafael Sobis Desfalques: Fábio e Adriano (suspensos) CRB (Técnico: Allan Aal)Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Frazan, Guilherme Romão, Claudinei, Carlos Jatobá, Diego Torres, Erick, Hyuri, Ewandro Desfalques: sem desfalques

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