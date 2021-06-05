Cruzeiro x CRB. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e CRB entram em campo neste domingo, 6 de junho, às 18h15, no Mineirão,pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. A Raposa está em busca da reabilitação após a derrota na estreia da competição para o Confiança-SE. O time celeste teve um alívio na pressão sobre o time com a vitória sobre a Juazeirense pela Copa do Brasil no meio de semana. O técnico Felipe Conceição não terá o goleiro Fábio e o volante Adriano, que foram expulsos no primeiro jogo da competição. Matheus Neris e Lucas França vão ocupar as vagas na equipe. O CRB, sem o carrasco da Raposa, Léo Gamalho, que foi para o Coritiba, perdeu para o Palmeiras pela Copa do Brasil. A Raposa tenta quebrar uma mini escrita: não venceu os alagoanos em 2020. Foram quatro confrontos, com uma uma vitória do CRB e três empates.