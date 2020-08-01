Cruzeiro vence o Patrocinense e chega à final do Troféu Inconfidência

Crédito: O Cruzeiro teve dificuldades diante do Patrocinense, mesmo com um time mais entrosado e com tempo maior de preparação física, mas saiu vencedor do duelo-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro cumpriu o papel que se esperava dele e venceu o Patrocinense por 3 a 0, gols de Ramon, Roberson e Maurício, se credenciando para a final do Troféu Inconfidência torneio criado pela FMF para os times que não se classificaram às semifinais do Estadual. A proposta da mini competição era dar mais datas para os times do interior.

Todavia, com a eliminação da Raposa, o que seria uma disputa do interior ganhou algum destaque com a presença do time celeste, que voltará a campo quarta-feira, 5 de agosto, contra o vencedor de Uberlândia e Boa Esporte, que se enfrentam neste domingo, 2, às 19h, no Parque do Sabiá.

O Cruzeiro até tentou não disputar a competição, mas por força de regulamento, teve de encarar os jogos e acabou aproveitando para testar seu elenco e o preparar melhor para estreia na Série B, sábado, 8 de agosto, no Mineirão, diante do Botafogo-SP.

O jogo​O Cruzeiro teve dificuldades no primeiro tempo, não conseguindo finalizar ao gol e mesmo com uma equipe mais qualificada e preparada fisicamente, não tramava boas ações ofensivas, proporcionando até alguns raros momentos de perigo para o Patrocinense. Somente na etapa final de jogo, com o desgaste da equipe do interior , que a Raposa engrenou na partida, marcando seus gols e controlando as ações do jogo até o apito final. Experiências de Enderson​Enderson Moreira aproveitou a partida para fazer vários testes. Entraram o lateral-esquerdo Giovanni, estreando com a camisa azul, o goleiro Vitor Eudes, o meia Claudinho começou pela primeira vez como titular e Machado foi deslocado para a lateral-direita.

O treinador também usou a nova regra de substituições, colocando cinco atletas em campo para observar outros jogadores da equipe celeste. Apesar da fragilidade do adversário, Enderson pôde dar ritmo de jogo para quem estava jogando pouco e deixá-los mais prontos para o restante da temporada. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO 3 x 0 PATROCINENSEData-hora: 1º de agosto de 2020, às 14h30(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: André Luiz SkettinoAssistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Marcyano da Silva VicenteCartões amarelos: Enderson Moreira(Técnico CRU)Cartões vermelhos:- Gols: Ramon, aos 11’-2ºT(1-0), Roberson, aos 31’-2ºT(2-0),Maurício, aos 35’-2ºT(3-0)

Cruzeiro: Vitor Eudes, Machado, Ramon, Léo e Giovanni(João Lucas, aos 21’-2ºT); Jean, Jadsom(Adriano, aos 29’-2ºT), Maurício, Claudinho(Marco Antônio, aos 21’-2ºT), Stênio(Welinton, aos 37’-2ºT) e Thiago(Roberson, aos 21’-2ºT). Técnico: Enderson Moreira