Cruzeiro vence o Boa Esporte fora de casa e entra no G4 do Mineiro

O domingo de Páscoa, 4 de abril, trouxe algo inédito para o torcedor do Cruzeiro: ver o time marcando gol no primeiro tempo e mantendo o resultado até o fim. A Raposa derrotou o Boa Esporte, em Varginha, por 1 a 0, gol de Rafael Sobis, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o time azul entra no G4 da competição, com 11 pontos, provisoriamente na terceira posição, já que até o fim da rodada poderá cair na tabela se Caldense e Athletic vencerem seus compromissos. Já o Boa segue na lanterna com quatro pontos em sete jogos. Foi uma manhã/ início de tarde de um futebol melhor em relação aos últimos jogos e um alívio para o seu torcedor, que viu a equipe vencer após duas rodadas. Ainda há muito o que evoluir, mas foi uma partida mais sólida do Cruzeiro no Estádio do Melão. Time mais atento O Cruzeiro estava mais concentrado no primeiro tempo, conseguindo evitar os avanços do Boa e segurando a bola mais tempo no campo do rival. A mudança de postura foi premiada. Rafael Sobis abre o placar Em uma cobrança de falta o camisa 10 da Raposa contou com a falha do goleiro do Boa e tirou o zero do placar no Melão. Felipe Conceição entendeu que Sobis consegue articular mais o ataque com a juventude de Bruno José e Airton, do que com as presenças de Felipe Augusto e Marcelo Moreno. Queda de rendimento inexplicável A oscilação de performance do Cruzeiro segue na equipe. Em boa parte do segundo tempo, não manteve o ritmo da etapa inicial, permitindo um início de reação do Boa, que só foi corrigido com mudanças no time. Airton não tem aproveitado as chances de começar os jogos e mais vez não rendeu o esperado. Leve melhora da Raposa O Cruzeiro conseguiu ter alguma evolução, apesar da fragilidade do Boa Esporte, que vai lutar contra o rebaixamento até o fim da competição. A Raposa, porém, dominou muito mais o jogo no primeiro tempo e se complicou sozinho diante da equipe de Varginha. Evolução em dois jogos Os duelos contra o Boa e Coimbra, na próxima rodada, antecedem o clássico contra o Galo, dia 11, e América-RN, pela Copa do Brasil, na mesma semana. Para se consolidar de vez na temporada, será vital ter bom desempenho nestes dois jogos para dar confiança ao time para o objetivo maior do ano: a Série B. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, 7 de abril, às 17h30, no Independência, contra o Coimbra. O Boa encara o Tombense na outra quarta, 14, às 16h, no Melão em Varginha.