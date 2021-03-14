Cruzeiro vence o Athletic no Mineirão e entra no G4 do Mineiro

O Cruzeiro venceu a segunda partida no Campeonato Mineiro, derrotando o Athletic, de São João Del Rei, por 1 a 0, gol de Marcelo Moreno, de pênalti, em duelo pela quarta rodada do Estadual. Com o resultado, o time celeste chegou aos sete pontos e entrou no G4 da competição, passando justamente o time do interior, que está na quinta posição, com seis pontos. A tarde de futebol no Mineirão foi de baixa produtividade da Raposa, que ainda tenta achar um modelo e uma formação ideal. Tanto, que Felipe Conceição escalou Marcelo Moreno no comando do ataque, no lugar de Sobis. O time azul tirou um pouco a má impressão deixada pela atuação ruim contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil, ao derrotar a equipe da Zona da Mata Mineira. Loco Abreu teve a melhor chance do primeiro tempo Com 44 anos, Loco Abreu, que enfrentou o Cruzeiro pela primeira vez em 1998, quando jogava pelo Grêmio, foi mais perigoso do que todo o ataque celeste. O uruguaio meteu uma bola na trave celeste, ganhando da zaga cruzeirense. Loco fez mais na etapa inicial do que o trio Felipe Augusto, Marcelo Moreno e Airton. Pênalti bem marcado, Marcelo Moreno marca pela 1ª vez em 2021 Moreno sofreu a penalidade, que foi apontada de forma correta. O boliviano chamou a responsabilidade e abriu o placar no Mineirão, em um duro duelo diante do bom time do Athletic. O resultado mais justo seria um empate no Mineirão O Cruzeiro melhorou um pouco no segundo tempo, mas não o suficiente para vencer o Athletic, que fazia boa partida e não se intimidou com o rival de maior porte. O campeonato do Cruzeiro é contra os times do interior Ainda buscando uma formação ideal, a Raposa está em formação e não está nem próximo do nível de Atlético-MG e América-MG. Sua briga será para estar no G4 e avançar às semifinais do Estadual. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo no dia 21 de março, domingo, às 16h, contra o América-MG, no Independência. O Athletic encara o Pouso Alegre, no sábado, 20, às 15h, no Joaquim Portugal, em São João Del Rei. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO 1 X 0 ATHLETICData: 14 de março de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Roney Faria LimaCartões amarelos: Airton (CRU), Marcelo Moreno (CRU), Claudinho (CRU), William Mococa (ATH), Nathan (ATH)Cartões vermelhos:Gol: Marcelo Moreno (pênalti), aos 15’-2ºT(1-0) CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa (Jadson, aos 12’-2ºT) e Marcinho (Claudinho, aos 12’-2ºT); Airton (Willian Pottker, aos 39’-2ºT), Felipe Augusto (Bruno José, aos 30’-2ºT) e Marcelo Moreno (Rafael Sobis, aos 39’-2ºT).