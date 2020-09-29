Cruzeiro vai emprestar o lateral-esquerdo João Lucas para o Avaí

O Cruzeiro prorrogou o contrato do lateral-esquerdo João Lucas até o fim de janeiro de 2021, para que possa ceder o jogador por empréstimo ao Avaí, até o término da Série B. A renovação foi publicada no BID da CBF, com alteração salarial entre as partes . O contrato de João Lucas ia até o fim de dezembro. A equipe catarinense irá arcar com parte dos salários e o Cruzeiro seguirá pagando os direitos de imagem do lateral. João Lucas chegou ao Cruzeiro no início deste ano, a pedido de Adilson Batista, que o treinou no Ceará. Porém, as más atuações e a chegada de Giovanni e ascensão de Matheus Pereira, o fizeram perder espaço na equipe celeste. O lateral 15 jogos e um gol com a camisa do Cruzeiro.