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Cruzeiro vai emprestar o lateral-esquerdo João Lucas para o Avaí

O jogador teve o seu contrato extendido até o fim da Série B para ser cedido ao time catarinense...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:11

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 12:11
Crédito: João Lucas fez 15 jogos pela Raposa, mas não teve boas atuações-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro prorrogou o contrato do lateral-esquerdo João Lucas até o fim de janeiro de 2021, para que possa ceder o jogador por empréstimo ao Avaí, até o término da Série B. A renovação foi publicada no BID da CBF, com alteração salarial entre as partes . O contrato de João Lucas ia até o fim de dezembro. A equipe catarinense irá arcar com parte dos salários e o Cruzeiro seguirá pagando os direitos de imagem do lateral. João Lucas chegou ao Cruzeiro no início deste ano, a pedido de Adilson Batista, que o treinou no Ceará. Porém, as más atuações e a chegada de Giovanni e ascensão de Matheus Pereira, o fizeram perder espaço na equipe celeste. O lateral 15 jogos e um gol com a camisa do Cruzeiro.

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