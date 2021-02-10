Cruzeiro terá novo parceiro para produção de conteúdo com empresa de streaming

Crédito: a Livesports fará conteúdos digitais para o clube celeste, em um novo formato no mercado-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou uma parceria inovadora com a LiveSports, nova empresa paulistana de live streaming e conteúdo, focada no esporte e entretenimento. A LiveSports passa a produzir, em parceria com profissionais das áreas de Comunicação e Digital do Cruzeiro, conteúdos especiais e transmissões, além de acompanhar o dia a dia do time principal em treinos e jogos. Sempre que os contratos permitirem, a LiveSports e o Cruzeiro transmitirão partidas das categorias de base, do time feminino de futebol e outras modalidades, além de eventos institucionais e internos do clube.

-Nós do Cruzeiro ficamos muito felizes com essa parceria. Desde o primeiro encontro, as conversas foram muito produtivas e inspiradoras. Temos certeza de que estamos aliando nossa marca centenária à LiveSports em uma via de mão dupla, pautada pela confiança, credibilidade e profissionalismo. Oferecer entretenimento de qualidade e promover transformação social estão em nossa Missão, Visão e Valores. É um grande passo de inovação para nós do Cruzeiro. Junto à LiveSports, ofereceremos um conteúdo de qualidade para toda a torcida e para o público em geral- disse Edson Potsch, vice-presidente Administrativo & superintendente de Marketing.

O cronograma das transmissões e conteúdo serão fechados após a divulgação do calendário da Raposa.

O BRASILEIRÃO ESTÁ NA RETA FINAL, CONFIRA A BRIGA PELO TÍTULO E CONTRA O Z4. -Vamos produzir conteúdo com o Cruzeiro de um modo geral, do acompanhamento do time principal, com Webrádio, viagens, entrevistas exclusivas, o time do Cruzeiro falando para o torcedor, futebol feminino e outros esportes. O clube de cem anos tem histórias de sobra para serem contadas. Histórias de heróis, de grandes nomes, de campeonatos, de conquistas e uma nova construção”, destaca João Palomino, CEO da LiveSports.

Ele acrescenta que o esporte mundial vive um novo cenário, que exige conteúdo de qualidade em live streaming, com estabilidade das transmissões e segurança na bilhetagem, entre outros itens. -É preciso instigar os torcedores para que eles desejem assistir às transmissões ao vivo do clube, e isso só se consegue por intermédio de um conteúdo Premium, com qualidade da exibição, da informação e da estética. E a LiveSports nasceu exatamente para transformar tecnologia em emoção- acrescenta Palomino.

-Temos trabalhado muito para recuperar cada vez mais a credibilidade da marca Cruzeiro no mercado e a parceria com a LiveSports é mais um indício de que estamos percorrendo um caminho correto. Queremos oferecer ao nosso torcedor um conteúdo de primeira linha e gerar novas receitas para o Clube.