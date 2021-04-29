Cruzeiro tem seu balanço financeiro aprovado pelo Conselho do clube

O Cruzeiro conseguiu aprovar suas contas referentes ao ano de 2020. Depois de uma parte do seu Conselho Deliberativo questionar as contas, o balanço teve aprovação dos conselheiros. A Raposa já teve indícios que seus números do ano passado seriam aceitos. O seu balanço auditado havia sido aprovado pela Moore Auditores e Consultores, que possui 600 escritórios em 114 países, indicando melhora na situação financeira do clube, que reduziu a dívida de mais de R$ 1 bilhão para R$ 897 milhões e superávit de R$ 33 milhões. Com as contas aceitas, o manifesto feito por alguns conselheiros, pedindo inclusive o impeachment do presidente e da diretoria do clube, perdeu força e dá fôlego para a gestão Sérgio Santos Rodrigues, que completou um ano no comando do Cruzeiro. -As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Cruzeiro Esporte Clube em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidades de lucros e às entidades desportivas-escreveu a Moore Auditores e Consultores. -Além disso, houve redução substancial dos juros e correções de impostos em R$ 152 milhões em função da Transação Tributária assinada em 23 de outubro de 2020. A redução durante os sete meses de gestão Sérgio Santos Rodrigues representou R$ 158 milhões no período- finaliza o documento da consultoria.