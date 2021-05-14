Cruzeiro se aproxima da contratação do zagueiro Joseph, ex-América-MG

O Cruzeiro segue suas buscas por um jogador para a lateral-direita, já que tem apenas Raul Cáceres na posição. E, a Raposa está perto de concluir um negócio com o zagueiro Joseph, de 26 anos, que é zagueiro de origem, mas atuou como lateral pelo América-MG, de onde saiu recentemente, sendo muito elogiado pela comissão técnica de Lisca. Joseph foi devolvido ao Capivariano-SP após o fim do seu empréstimo para o Coelho. O técnico Felipe Conceição aprova sua vinda, pois é um atleta que consegue atuar tanto na lateral, quanto na zaga e até de volante. O contrato com o jogador deve ser firmado em breve e ele será até o fim da Série B, com possibilidade de prorrogação em caso de acesso do time azul. A informação do interesse é do jornal O Dia e foi confirmada pelo L!. No América-MG, Joseph fez 14 partidas com a camisa do Coelho, ajudando a equipe no acesso à elite nacional de 2021, Joseph acumula passagens por equipes do interior do Rio de Janeiro e pelo Villa Nova-MG, além de vestir a camisa do Vila Nova-GO, na Série B de 2019.