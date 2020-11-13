Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro rescinde os contratos de Roberson e Matheus Índio

A Raposa segue reformulando o seu elenco para a sequência da Série B 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 16:52

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 16:52

Crédito: Roberson, à direita ao lado de Everson ]felipe, que já deixou o clube, não teve uma boa passagem pela Raposa e encerrou seu ciclo no clube-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro informou nesta sexta-feira, 13 de novembro que rescindiu os contratos dos meias Roberson e Matheus Índio, que não estão nos planos de Felipão para a sequência da Série B. O clube azul disse que o acertou foi amigável entre as partes: -O clube aproveita a oportunidade para agradecer ao comprometimento e profissionalismo de ambos e desejar sucesso na sequência de suas carreiras-dizia a nota da Raposa. Matheus Índio nem chegou a jogar pelo Cruzeiro. Ele foi um pedido de Ney Franco. Mas, como o clube estava impedido de registrar novos atletas, o meia ficou apenas treinando na Toca da Raposa desde o fim de setembro. Quando veio a liberação da punição imposta pela FIFA, o jogador, revelado nas categorias de base do Vasco e que estava no futebol português, ficou de fora do grupo que Scolari queria trabalhar. O Cruzeiro, com a rescisão, terá de pagar uma parte do valor total do contrato assinado com Matheus Índio que será parcelado pela Raposa. Roberson Já Roberson, que foi contratado pelo Cruzeiro no início do ano, pelo conselho gestor e o ex-diretor de futebol Ocimar Bolicenho, não teve grande passagem pela Toca da Raposa. O jogador, de 31 anos, fez apenas 13 jogos e apenas um gol marcado com a camisa celeste.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados