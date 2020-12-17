Cruzeiro quita parte dos salários de setembro e outubro e busca recursos para colocar tudo em dia

O elenco do Cruzeiro começou a pagar parte dos débitos salariais com jogadores e funcionários do clube. O time mineiro quitou 15 dias referentes ao mês de setembro e metade do mês de outubro, que deveria estar na conta no 5º dia útil de novembro. Ainda estão em aberto parte dos vencimentos de outubro, os salários de novembro e a ainda, a primeira parcela do 13º.
Também foram feitos acertos com o futebol feminino, funcionários e dos times de base, que ainda terão a receber um mês e a primeira parcela do 13º.. A informação sobre o acerto de uma folha foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B O Cruzeiro conta com a liberação de R$ 20 milhões pela venda do lateral-direito Orejuela ao Grêmio para quitar o restante dos salários atrasados. O dinheiro deve chegar antes da virada do ano. A queda de receitas dos times de futebol afetou ainda mais clubes como o Cruzeiro, que está jogando a Série B. O time celeste vem lutando em 2020 para conseguir manter em dia os compromissos do clube de seus colaboradores. As receitas recentes vieram das vendas do meia Caio Rosa e do atacante Renato Kayzer, que ajudaram a quitar as folhas de julho, agosto e metade de setembro.