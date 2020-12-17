Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro quita parte dos salários de setembro e outubro e busca recursos para colocar tudo em dia
futebol

Cruzeiro quita parte dos salários de setembro e outubro e busca recursos para colocar tudo em dia

A Raposa luta para colocar em ordem os vencimentos de seus jogadores e funcionários...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:16
Crédito: Os atletas da Raposa ainda tem pendências a receber do clube-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O elenco do Cruzeiro começou a pagar parte dos débitos salariais com jogadores e funcionários do clube. O time mineiro quitou 15 dias referentes ao mês de setembro e metade do mês de outubro, que deveria estar na conta no 5º dia útil de novembro. Ainda estão em aberto parte dos vencimentos de outubro, os salários de novembro e a ainda, a primeira parcela do 13º.
Também foram feitos acertos com o futebol feminino, funcionários e dos times de base, que ainda terão a receber um mês e a primeira parcela do 13º.. A informação sobre o acerto de uma folha foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B O Cruzeiro conta com a liberação de R$ 20 milhões pela venda do lateral-direito Orejuela ao Grêmio para quitar o restante dos salários atrasados. O dinheiro deve chegar antes da virada do ano. A queda de receitas dos times de futebol afetou ainda mais clubes como o Cruzeiro, que está jogando a Série B. O time celeste vem lutando em 2020 para conseguir manter em dia os compromissos do clube de seus colaboradores. As receitas recentes vieram das vendas do meia Caio Rosa e do atacante Renato Kayzer, que ajudaram a quitar as folhas de julho, agosto e metade de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados