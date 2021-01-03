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futebol

Cruzeiro quer vender Orejuela após fim do empréstimo para o Grêmio

O contrato do lateral-direito foi reativo na CBF, vinculado...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 18:16

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 18:16

Crédito: Orejuela ficou o ano de 2020 atuando pelo Grêmio e a Raposa tenta vendê-lo para fazer caixa-(Lucas Uebel/Grêmio
O lateral-direito teve o seu contrato reativado como jogador do Cruzeiro após o fim do empréstimo para o Grêmio. O colombiano ficou o ano de 2020 atuando com a camisa tricolor.
Porém, como é um jogador caro para os atuais padrões da Raposa, que quer reduzir gastos em 2021, ainda mais com a chance muito real de seguir na Série B este ano.
Por isso, o Cruzeiro tenta confirmar a venda de Orejuela ao Grêmio, que tem interesse em seguir com o jogador, que se reveza como titular na equipe de Renato Gaúcho.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B O valor original pedido pelo Cruzeiro era de R$ 21 milhões, mas um “desconto” deve ser dado ao time gremista para que a equipe celeste receba mais rapidamente o montante, fazendo caixa para a temporada. Todavia, esse acordo, que começou a ser tecido em dezembro, precisa ser confirmado, para que a Raposa consiga fazer dinheiro em um ano que promete ser duro nas finanças do clube.

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