Cruzeiro quer vender Orejuela após fim do empréstimo para o Grêmio

Crédito: Orejuela ficou o ano de 2020 atuando pelo Grêmio e a Raposa tenta vendê-lo para fazer caixa-(Lucas Uebel/Grêmio

O lateral-direito teve o seu contrato reativado como jogador do Cruzeiro após o fim do empréstimo para o Grêmio. O colombiano ficou o ano de 2020 atuando com a camisa tricolor.

Porém, como é um jogador caro para os atuais padrões da Raposa, que quer reduzir gastos em 2021, ainda mais com a chance muito real de seguir na Série B este ano.

Por isso, o Cruzeiro tenta confirmar a venda de Orejuela ao Grêmio, que tem interesse em seguir com o jogador, que se reveza como titular na equipe de Renato Gaúcho.