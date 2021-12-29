Cruzeiro procura Sidnei, reforço contratado em dezembro, para negociar redução salarial

O Cruzeiro está em reformulação interna para ajustar o clube à nova gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), comandada por Ronaldo Fenômeno. A Raposa já desligou Alexandre Mattos, então diretor de futebol, Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica. E, não deve parar por aí. Quem não se adequar à nova realidade do time celeste, não seguirá em 2022. E isso inclui os reforços contratados recentemente. A equipe mineira procurou o zagueiro Sidnei, anunciado no dia 13 de dezembro, para renegociar o seu contrato, pois alega que não tem como bancar o contrato feito com ele antes, acertado com a gestão de Sérgio Santos Rodrigues.O contato com o jogador foi feito por meio de André Argolo, secretário-geral do Cruzeiro, no início da manhã desta quarta-feira,29 de dezembro. Ele acionou o empresário de Sidnei, Jorge Machado, empresário para informar a situação. Sidnei optou pelo Cruzeiro após ter aceito a proposta feita por Alexandre Mattos, que conduzia as negociações com os reforços. Mas, com a chegada da equipe do Fenômeno, Mattos deixou o clube e agora a nova gestão está revisando os contratos feitos, o que deve acontecer com os outros reforços anunciados, nova no total. Com passagens pela Europa, sendo a mais recente no Bétis, da Espanha, reduzir o salário não está nos planos do jogador e caso o Cruzeiro não cumpra o que foi acordado, seu staff pode acionar a Justiça contra a Raposa.