Cruzeiro perde a atacante Pâmela pelo resto da temporada 2021

O Cruzeiro informou na tarde desta quinta-feira, 27 de maio, que, após ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, sofrida no jogo contra o Palmeiras - SP, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, a atleta Pâmela foi submetida a cirurgia de reconstrução para o tratamento da lesão na tarde dessa quarta-feira, 26. O procedimento foi realizado com sucesso pelo Dr. Wallace Espada e pelo Dr. Sérgio Campolina, médicos da equipe celeste.
A atacante cabulosa recebeu alta do Hospital Mater Dei Santo Agostinho na manhã desta quinta-feira, e, nos próximos dias, já iniciará os cuidados pós-operatórios e a reabilitação no centro de treinamento do futebol feminino do Cruzeiro, em Betim. O prazo determinado para que a jogadora retorne às atividades em campo é somente no início da temporada do próximo ano.
Pâmela foi contratada no início da temporada. Ela vestiu as cores do Corinthians em 2020. Campeã brasileira por duas vezes, campeã da Libertadores, da Copa do Brasil e artilheira do campeonato chinês, Pâmela chegou para reforçar o grupo celeste nos compromissos de 2021, mas agora só voltará a campo em 2022.