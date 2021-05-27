Cruzeiro perde a atacante Pâmela pelo resto da temporada 2021

Crédito: Pâmela veio do Corinthians no início do ano e conseguiu fazer apenas três jogos com a camisa celeste e precisou da operação-(Laura Sinigalia/Cruzeiro

O Cruzeiro informou na tarde desta quinta-feira, 27 de maio, que, após ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, sofrida no jogo contra o Palmeiras - SP, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, a atleta Pâmela foi submetida a cirurgia de reconstrução para o tratamento da lesão na tarde dessa quarta-feira, 26. O procedimento foi realizado com sucesso pelo Dr. Wallace Espada e pelo Dr. Sérgio Campolina, médicos da equipe celeste.

A atacante cabulosa recebeu alta do Hospital Mater Dei Santo Agostinho na manhã desta quinta-feira, e, nos próximos dias, já iniciará os cuidados pós-operatórios e a reabilitação no centro de treinamento do futebol feminino do Cruzeiro, em Betim. O prazo determinado para que a jogadora retorne às atividades em campo é somente no início da temporada do próximo ano.