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futebol

Cruzeiro negocia antecipação da saída do lateral Patrick Brey

O jogador tem contrato até  fim de março deste ano e não está nos planos do clube para a temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 16:42

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 16:42

Crédito: Brey não fez uma boa Série B e ficou de fora dos planos da Raposa em 2021-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Um dos jogadores mais contestados pela torcida na última temporada, o lateral-esquerdo Patrick Brey e o Cruzeiro estão em tratativas para antecipar o fim do vínculo do jogador com o clube mineiro, que se encerra no fim de março. A Raposa ainda possui pendências financeiras com o jogador e as duas partes estão trabalhando para que o vínculo seja encerrado e o lateral possa jogar em outra equipe. A informação sobre a rescisão de Brey foi inicialmente divulgada pela Rádio 98FM e confirmada pelo L!.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Patrick Brey chegou ao Cruzeiro em 2018, após fazer bom Campeonato Mineiro pelo Tupi. Porém nunca conseguiu uma grande sequência de jogos e foi emprestado ao Coritiba, em 2019, atuando como meia esquerda, onde fez boa temporada; Depois foi novamente emprestado, desta vez a Ferroviária-SP onde jogou o Paulistão, com bons jogos, gerando o pedido de retorno à Toca da Raposa de Enderson Moreira, então técnico do time celeste. Brey então teve mais jogos com Felipão, mas seu desempenho foi muito abaixo do esperado, com atuações que geraram críticas e o desejo do clube em não permanecer com ele para a temporada 2021. Os principais laterais-esquerdos para esta temporada são Matheus Pereira e Alan Ruschel, recém-contratado.

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