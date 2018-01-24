Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixaba

Cruzeiro mantém acordo e aguarda exame para pagar R$ 10 mi por David

Atacante capixaba de 22 anos será submetido a uma avaliação médica nesta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 14:30

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 14:30

O Cruzeiro ainda não pagou os R$ 10 milhões ao Vitória pela contratação de David. O clube aguarda um novo exame físico do atleta, conforme estabelecido em contrato, para depositar a grana nos cofres dos baianos. A devolução do atleta está descartada, apesar do imbróglio.
David, atacante capixaba Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
O atacante de 22 anos será submetido a uma avaliação médica nesta quarta-feira (24), na Toca da Raposa II. Os exames serão supervisionados por Sérgio Campolina, novo chefe do departamento médico do clube.
A diretoria do Vitória cobrou os mineiros publicamente pela ausência de pagamento do valor estipulado no acordo. O problema é que o documento permite que a Raposa só pague pelo atacante após aprovação clínica.
Uma cláusula no contrato assinado pelos presidentes Ivã de Almeida e Wagner Pires de Sá estabelece que o pagamento do Cruzeiro por David ocorrerá somente depois de uma minuciosa avaliação clínica, prevista para esta quarta.
A contratação do atleta pelos mineiros só ocorre com auxílio do Banco BMG. A instituição financeira será a responsável por financiar a contratação do jogador de forma definitiva. Eles pagarão os R$ 10 milhões à vista ao Vitória pela liberação do atleta.
Hoje, o atacante se recupera de uma grave lesão muscular na coxa direita. Em Belo Horizonte desde o início de janeiro, ele chegou à Toca da Raposa II se queixando de dor no local lesionado.
Uma ressonância magnética indicou que o problema ainda é profundo e sem sinal de cicatrização. Caso o novo exame apresente um quadro de melhora, o Cruzeiro efetuará o pagamento no dia seguinte à divulgação do resultado.
Mesmo que aguarde uma melhora significativa do jogador para efetuar o pagamento, o clube não cogita devolvê-lo ao time do Barradão.
"O que aconteceu foi que o David chegou machucado. A evolução parece estar sendo boa. Está havendo uma cicatrização na lesão. Ele vai ficar conosco sim", disse Marcelo Djian, diretor de futebol do clube, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados