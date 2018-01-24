Cruzeiro mantém acordo e aguarda exame para pagar R$ 10 mi por David

O Cruzeiro ainda não pagou os R$ 10 milhões ao Vitória pela contratação de David. O clube aguarda um novo exame físico do atleta, conforme estabelecido em contrato, para depositar a grana nos cofres dos baianos. A devolução do atleta está descartada, apesar do imbróglio.

David, atacante capixaba Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

O atacante de 22 anos será submetido a uma avaliação médica nesta quarta-feira (24), na Toca da Raposa II. Os exames serão supervisionados por Sérgio Campolina, novo chefe do departamento médico do clube.

A diretoria do Vitória cobrou os mineiros publicamente pela ausência de pagamento do valor estipulado no acordo. O problema é que o documento permite que a Raposa só pague pelo atacante após aprovação clínica.

Uma cláusula no contrato assinado pelos presidentes Ivã de Almeida e Wagner Pires de Sá estabelece que o pagamento do Cruzeiro por David ocorrerá somente depois de uma minuciosa avaliação clínica, prevista para esta quarta.

A contratação do atleta pelos mineiros só ocorre com auxílio do Banco BMG. A instituição financeira será a responsável por financiar a contratação do jogador de forma definitiva. Eles pagarão os R$ 10 milhões à vista ao Vitória pela liberação do atleta.

Hoje, o atacante se recupera de uma grave lesão muscular na coxa direita. Em Belo Horizonte desde o início de janeiro, ele chegou à Toca da Raposa II se queixando de dor no local lesionado.

Uma ressonância magnética indicou que o problema ainda é profundo e sem sinal de cicatrização. Caso o novo exame apresente um quadro de melhora, o Cruzeiro efetuará o pagamento no dia seguinte à divulgação do resultado.

Mesmo que aguarde uma melhora significativa do jogador para efetuar o pagamento, o clube não cogita devolvê-lo ao time do Barradão.