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Cruzeiro joga bem, goleia o Desportivo Brasil e avança às quartas de final da Copinha

Ageu, Victor Diniz, Vitor Roque e Vitinho marcaram os gols celestes, que vai enfrentar na próxima fase o vencedor do confronto entre São Paulo e Vasco...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 19:47

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 19:47

O Cruzeiro goleou o Desportivo Brasil por 4 a 1, nesta segunda-feira, 17 de janeiro, no estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Os gols da Raposa foram marcados por Ageu, Victor Diniz, Vitor Roque e Vitinho. Marcelo Santos descontou. Assim, a Raposa avançou às quartas de final da Copinha.
Com a vitória, o time mineiro, que é comandado pelo técnico Mário Henrique vai encarar o vencedor do confronto entre São Paulo e Vasco, que se enfrentam nesta segunda-feira,17, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.O jogo
A Raposa tomou o comando das ações durante toda a partida. A equipe celeste foi pra cima a abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, após Ageu roubar a bola e bater rasteiro, sem chance para o goleiro Orlando. O empate do Desportivo Brasil surgiu após infelicidade do camisa 1 Denivys, numa cobrança de escanteio. Ele errou o tempo da bola e Marcelo Santos empurrou para o fundo da rede, aos 44.
Na segunda etapa, impondo ritmo intenso ao jogo, a Raposa ampliou o placar com os gols Victor Diniz, Vitor Roque, um belo tento, após passe do meia Daniel, e Vitinho, que completou , aos 46.
Crédito: ARaposasegueinvictanamaiorcompetiçãodebasedoBrasil-(RenatoFelipazzi/Cruzeiro

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