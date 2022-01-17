Cruzeiro joga bem, goleia o Desportivo Brasil e avança às quartas de final da Copinha

O Cruzeiro goleou o Desportivo Brasil por 4 a 1, nesta segunda-feira, 17 de janeiro, no estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Os gols da Raposa foram marcados por Ageu, Victor Diniz, Vitor Roque e Vitinho. Marcelo Santos descontou. Assim, a Raposa avançou às quartas de final da Copinha.

Com a vitória, o time mineiro, que é comandado pelo técnico Mário Henrique vai encarar o vencedor do confronto entre São Paulo e Vasco, que se enfrentam nesta segunda-feira,17, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.O jogo

A Raposa tomou o comando das ações durante toda a partida. A equipe celeste foi pra cima a abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, após Ageu roubar a bola e bater rasteiro, sem chance para o goleiro Orlando. O empate do Desportivo Brasil surgiu após infelicidade do camisa 1 Denivys, numa cobrança de escanteio. Ele errou o tempo da bola e Marcelo Santos empurrou para o fundo da rede, aos 44.

Na segunda etapa, impondo ritmo intenso ao jogo, a Raposa ampliou o placar com os gols Victor Diniz, Vitor Roque, um belo tento, após passe do meia Daniel, e Vitinho, que completou , aos 46.