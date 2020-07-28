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futebol

Cruzeiro já mira a primeira decisão da 'era' Enderson Moreira

A Raposa precisa vencer a Caldense por três gols de diferença na próxima quarta-feira, 29 de julho, para conseguir avançar às semifinais do Campeonato Mineiro...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 22:09

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 22:09
Crédito: O time celeste já está trabalhando para decidir sua sorte no Estadual diante da Veterana-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Mal teve tempo de celebrar a vitória sobre a URT, por 3 a 0, na volta do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro já terá uma decisão pela frente: o confronto direto contra a Caldense, quarta-feira, 29 de julho, às 21h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas. O jogo será pela 11ª rodada da fase de classificação e definirá uma das últimas vagas nas semifinais do Estadual. A Raposa, com 17 pontos, tem de vencer a Veterana, com 20 pontos,por três gols de diferença para seguir na competição. A equipe celeste já está trabalhando para o jogo, e espera poder contar com o atacante Marcelo Moreno, que teve uma indisposição intestinal, ficando de fora da partida diante da URT. Ele ainda não está totalmente recuperado e somente após nova avaliação poderá ser confirmado no importante jogo. Caso Moreno não jogue, Thiago, que marcou um dos gols sobre o time de Patos de Minas, deverá ter nova chance como titular. Se Marcelo Moreno é dúvida, Enderson Moreira ganha mais duas opções para escalar o Cruzeiro: o volante Jadsom e o meia Maurício. Ambos cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
O meia deve figurar no time titular no lugar de Angulo, que foi devolvido ao Palmeiras. Outra liberação de atleta para Enderson é do lateral-esquerdo Giovanni. Porém, ele não deve iniciar o jogo, ainda mais com a boa atuação de Patrick Brey contra a URT. Além da vitória por três gols sobre a Caldense, uma outra possibilidade para a Raposa se classificar é o Atlético-MG tropeçar no Patrocinense. Aí, uma vitória simples resolveria a situação para o Cruzeiro.
Mais testes de Covid-19
O Cruzeiro fez mais uma rodada de testes para detectar o coronavírus. Jogadores, membros da comissão técnica e funcionários fizeram os exames. O zagueiro Léo, que testou positivo fará novos exames para confirmar o diagnóstico e ficou de fora de todas as atividades.

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