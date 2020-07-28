Cruzeiro já mira a primeira decisão da 'era' Enderson Moreira

Mal teve tempo de celebrar a vitória sobre a URT, por 3 a 0, na volta do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro já terá uma decisão pela frente: o confronto direto contra a Caldense, quarta-feira, 29 de julho, às 21h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas. O jogo será pela 11ª rodada da fase de classificação e definirá uma das últimas vagas nas semifinais do Estadual. A Raposa, com 17 pontos, tem de vencer a Veterana, com 20 pontos,por três gols de diferença para seguir na competição. A equipe celeste já está trabalhando para o jogo, e espera poder contar com o atacante Marcelo Moreno, que teve uma indisposição intestinal, ficando de fora da partida diante da URT. Ele ainda não está totalmente recuperado e somente após nova avaliação poderá ser confirmado no importante jogo. Caso Moreno não jogue, Thiago, que marcou um dos gols sobre o time de Patos de Minas, deverá ter nova chance como titular. Se Marcelo Moreno é dúvida, Enderson Moreira ganha mais duas opções para escalar o Cruzeiro: o volante Jadsom e o meia Maurício. Ambos cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo.