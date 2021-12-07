Cruzeiro fecha patrocínio com o site de apostas Pixbet para a camisa

O Cruzeiro anunciou um contrato de patrocínio para sua camisa com o site de apostas PixBet que já trabalha com o América-MG em Minas Gerais, Vaco no Rio, Goiás, entre outros clubes. A empresa pagará R$ 5 milhões ao clube pelo acordo. O valor pode ser maior com uma receita variável, pois pode haver um percentual nas apostas feitas com ações em parceria. O acordo foi anunciado pelo pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, que postou em seu Instagram o negócio. Sérgio participou diretamente das negociações até que o acordo fosse selado. Além do Cruzeiro, a PixBet tem feito investidas pesadas no mercado. Com o Bahia, o valor deve ser de R$ 6 milhões e no Flamengo, R$ 16 milhões.