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futebol

Cruzeiro fecha patrocínio com o site de apostas Pixbet para a camisa

O acordo prevê pagamento de R$ 5 milhões mais bônus de apostas com a parceira...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 19:14

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 19:14

O Cruzeiro anunciou um contrato de patrocínio para sua camisa com o site de apostas PixBet que já trabalha com o América-MG em Minas Gerais, Vaco no Rio, Goiás, entre outros clubes. A empresa pagará R$ 5 milhões ao clube pelo acordo. O valor pode ser maior com uma receita variável, pois pode haver um percentual nas apostas feitas com ações em parceria. O acordo foi anunciado pelo pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, que postou em seu Instagram o negócio. Sérgio participou diretamente das negociações até que o acordo fosse selado. Além do Cruzeiro, a PixBet tem feito investidas pesadas no mercado. Com o Bahia, o valor deve ser de R$ 6 milhões e no Flamengo, R$ 16 milhões.
O clube segue em busca de novos parceiros para entrar em 2022 com caixa para cumprir seus compromissos com atletas e funcionários e ainda pagar o transfer ban, de mais de R$ 15 milhões.
Crédito: Aempresadeapostasestaránacamisacelesteapartirde2022-(Divulgação/Adidas

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