Cruzeiro fecha contrato com Luiz Felipe Scolari até o fim de 2022

Crédito: Felipão foi convencido pela diretoria celeste e tentará salvar o Cruzeiro do risco de rebaixamento-(Divulgação/Cruzeiro

Após uma busca intensa por um treinador, após a demissão de Ney Franco, o Cruzeiro convenceu Luiz Felipe Scolari a voltar ao time mineiro, depois de dizer “não” pela primeira vez, no início desta semana.

A direção do clube foi até o Rio Grande do Sul negociar com o treinador e conseguiu acertar sua contratação até o fim de 2022, Scolari será o técnico do centenário celeste. Natural de Passo Fundo (RS), Felipão tem um currículo extremamente vitorioso, com 27 títulos conquistados ao longo da carreira. Entre eles destacam-se: Copa do Mundo (2020), Copa das Confederações (2013) Copa Libertadores (1995 e 1999), Recopa Sul-Americana (1996), Campeonato Brasileiro (1996 e 2018), Copa do Brasil (1991, 1994 e 2012), Liga Chinesa (2015, 2016 e 2017) e Liga Uzbeque (2009).

Antes de comandar a Seleção Brasileira na conquista do Pentacampeonato Mundial em 2002, com 100% de aproveitamento, Luiz Felipe Scolari esteve à frente da equipe celeste nos anos de 2000 e 2001, tendo sido campeão da Copa Sul Minas, em 2001.