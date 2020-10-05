Cruzeiro faz reformulação no comando das categorias de base

Crédito: O Cruzeiro está reformulando o departamento de futebol amador do clube-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro

Com a ida de Claudiomir Rates para a supervisão do futebol profissional, a diretoria do Cruzeiro realizou mudanças nas supervisões das categorias de base do Clube, mostrando uma valorização dos profissionais da casa. O mesmo havia ocorrido com os treinadores no mês passado.

Com as modificações, Ricardo Mendes assume a supervisão da equipe Sub-20. Com isso, Rafael Tolentino fica como responsável pela categoria Sub-15. Já Emerson Cunha segue como supervisor do time Sub-17, que retorna ao Campeonato Brasileiro da categoria no próximo domingo. Diretor Executivo das categorias de base, Gustavo Ferreira, ressalta a importância da valorização dos profissionais do Cruzeiro em um momento de mudanças.