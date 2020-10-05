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futebol

Cruzeiro faz reformulação no comando das categorias de base

Ricardo Mendes passa a supervisionar o time sub-20, enquanto o sub-15 ficará nas mãos de Rafael Tolentino...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 18:12

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:12

Crédito: O Cruzeiro está reformulando o departamento de futebol amador do clube-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro
Com a ida de Claudiomir Rates para a supervisão do futebol profissional, a diretoria do Cruzeiro realizou mudanças nas supervisões das categorias de base do Clube, mostrando uma valorização dos profissionais da casa. O mesmo havia ocorrido com os treinadores no mês passado.
Com as modificações, Ricardo Mendes assume a supervisão da equipe Sub-20. Com isso, Rafael Tolentino fica como responsável pela categoria Sub-15. Já Emerson Cunha segue como supervisor do time Sub-17, que retorna ao Campeonato Brasileiro da categoria no próximo domingo. Diretor Executivo das categorias de base, Gustavo Ferreira, ressalta a importância da valorização dos profissionais do Cruzeiro em um momento de mudanças.
-Temos profissionais altamente qualificados dentro do Cruzeiro. Por isso tenho plena confiança nessa valorização. Essa gestão reconhece o esforço e a dedicação dos seus profissionais. Desejo toda sorte do mundo ao Claudiomir, que agora serve à equipe profissional. E confio que o Ricardo, o Emerson e o Rafael continuarão o trabalho de excelência na Toca 1-disse.

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