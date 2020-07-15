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Cruzeiro faz nova bateria de testes da Covid-19 e resultados dão negativos

A Raposa não apresentou nenhum novo caso da doença entre jogadores, comissão técnica e funcionários que frequenta a Toca da Raposa II...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 20:56

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 20:56

Crédito: A Raposa fez mais testes para detecar o coronvírus no elenco, comissão técnica e funcionários-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro realizou mais uma bateria de exames para detectar a Covid-19 no elenco de atletas, comissão técnica e funcionários. Os testes foram realizados na última sexta-feira, 10 de julho, na Toca da Raposa II e teve todos os resultados negativos. Diante disso, a equipe do técnico Enderson Moreira não tem nenhum atleta afastado das atividades por causa de testes inconclusivos ou positivos para a doença.Além dos jogadores, membros da comissão técnica e demais colaboradores do centro de treinamentos do futebol profissional também se submeteram aos exames. O Cruzeiro tem feito periodicamente testes para seguir o cumprimento e as as orientações dos órgãos de saúde sobre os protocolos de segurança, adotados pelo departamento médico do clube, para a prevenção da Covid-19 e evitar a disseminação do novo coronavírus.

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