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futebol

Cruzeiro faz boa estreia e vence a URT pelo Campeonato Mineiro

A Raposa apresentou seu novo time ao seu torcedor celeste para a temporada 2022...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 19:36
O Cruzeiro começou bem a temporada 2022 ao derrota na estreia do Campeonato Mineiro a URT por 3 a 0, gols de Thiago, Edu e Filipe Machado . A Raposa teve o controle das ações do jogo e manteve o tabu de nunca ter perdido para a equipe de Patos de Minas. Agora são 26 jogos, com 22 vitórias e quatro empates na história dos confrontos.
Com a vitória, o time celeste, comandado por Paulo Pezzolano, assumiu a liderança do Mineiro, pois tem melhor saldo de gols do que a Caldense, que derrtou o América-MG, na terça-feira, 25, por 2 a 1.
O dono do clube, Ronaldo, esteve presente e viu seu time derrotar o Trovão Azul, com boa tuação, segura, para iniciar bem sua gestão depois de ter comprado a SAF do clube.
A Raposa volta a camoi no próximo domingo, às 11h, contra o Athletic, em São João Del Rei, pela segunda rodada do Estadual de Minas.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO 3 x 0 URTData: 26 de janeiro 2022Horário: 17h(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ronei Cândido Alves Assistentes: Ricardo Junio dos Santos e Celso Luiz da SilvaGols: Thiago, Filipe Machado e EduCartões amarelos: Matheus Silva (CRU), Davy Eisntein (URT), Nininho(URT)Cartões vermelhos: Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)
Denivys; Rômulo, Mateus Silva, Eduardo Brock (Geovane) e Rafael Santos (Gabriel Dias); João Paulo (Bruno José),Filipe Machado) e Marco Antônio (Oliveira); Giovanni, Waguininho, Edu ( Thiago). URT (Técnico: Welington Fajardo)
Gustavo; Ferrugem, Davy, Breno e Jhonathan Moc, Cebolinha(Dudu), Derlan, Gindré (Nininho); Cesinha (Iago Martins), Evair (Euller) e Daniel Passira
Crédito: OtimecelestecontoucomapresençadeRonaldo,queviusuaequipecomeçarbematemporada2022-(Divulgação/Cruzeiro

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