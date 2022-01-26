Cruzeiro faz boa estreia e vence a URT pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro começou bem a temporada 2022 ao derrota na estreia do Campeonato Mineiro a URT por 3 a 0, gols de Thiago, Edu e Filipe Machado . A Raposa teve o controle das ações do jogo e manteve o tabu de nunca ter perdido para a equipe de Patos de Minas. Agora são 26 jogos, com 22 vitórias e quatro empates na história dos confrontos.

Com a vitória, o time celeste, comandado por Paulo Pezzolano, assumiu a liderança do Mineiro, pois tem melhor saldo de gols do que a Caldense, que derrtou o América-MG, na terça-feira, 25, por 2 a 1.

O dono do clube, Ronaldo, esteve presente e viu seu time derrotar o Trovão Azul, com boa tuação, segura, para iniciar bem sua gestão depois de ter comprado a SAF do clube.

A Raposa volta a camoi no próximo domingo, às 11h, contra o Athletic, em São João Del Rei, pela segunda rodada do Estadual de Minas.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO 3 x 0 URTData: 26 de janeiro 2022Horário: 17h(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ronei Cândido Alves Assistentes: Ricardo Junio dos Santos e Celso Luiz da SilvaGols: Thiago, Filipe Machado e EduCartões amarelos: Matheus Silva (CRU), Davy Eisntein (URT), Nininho(URT)Cartões vermelhos: Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)

Denivys; Rômulo, Mateus Silva, Eduardo Brock (Geovane) e Rafael Santos (Gabriel Dias); João Paulo (Bruno José),Filipe Machado) e Marco Antônio (Oliveira); Giovanni, Waguininho, Edu ( Thiago). URT (Técnico: Welington Fajardo)

Gustavo; Ferrugem, Davy, Breno e Jhonathan Moc, Cebolinha(Dudu), Derlan, Gindré (Nininho); Cesinha (Iago Martins), Evair (Euller) e Daniel Passira