Cruzeiro faz acordo com Dodô e encerra disputa judicial com o lateral

Sendo assim, na prática, estes eventuais R$ 27 milhões foram reduzidos a R$ 2 milhões, representando 62,5% de economia ao Cruzeiro na ação, mais uma oriunda de contratos absurdos, celebrados pela gestão de Wagner Pires de Sá e Itair Machado. O lateral pediu em sua ação contra a Raposa que que o clube cumpra um acordo feito ainda na gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que prometeu um novo vínculo até dezembro de 2023, tendo pagamentos de R$ 8,8 milhões só em luvas, se Dodô fizesse três partidas ou o Cruzeiro fizesse 15 pontos no Campeonato Brasileiro de 2019. Em primeira instância, o jogador conseguiu sair vitorioso, mas a Raposa conseguiu liminar a seu favor e o caso foi para a segunda instância da Justiça do Trabalho. Dodô, que não joga há um ano, estava emprestado pela Sampdoria, da Itália, no ano passado, vindo com uma cláusula de obrigatoriedade de compra pelo Cruzeiro no fim do ano, além do novo contrato. Todavia, após a saída de Wagner Pires e sua diretoria, o conselho gestor revisou o acordo com o lateral e entendeu que não havia obrigação do clube azul em cumprir as promessas da antiga diretoria.