Cruzeiro estreia contra o Vasco no Campeonato Brasileiro sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2020. Tetracampeão da competição, o Cruzeiro estreia no dia 23 de setembro, diante do Vasco, no Sesc Venda Nova, com horário ainda a ser definido.
Assim como no ano passado, o Brasileirão Sub-20 reunirá 20 equipes, que se enfrentarão em turno único, sendo que os oito melhores classificados avançam ao mata-mata, a ser disputado em jogos de ida e volta. O torneio tem previsão de duração até janeiro de 2021.
Restando pouco menos de um mês para a estreia na competição, o elenco cruzeirense, comandado pelo técnico Rogério Micale, retomou os trabalhos no dia 6 de agosto, após a paralisação das atividades na Toca I, em virtude da pandemia do Covid-19. Confira a tabela do Cruzeiro no Brasileiro Sub-20: 23/09 - Cruzeiro x Vasco27/09 - Santos x Cruzeiro30/09 - Cruzeiro x Bahia04/10 - Goiás x Cruzeiro11/10 - Cruzeiro x América-MG14/10 - Fluminense x Cruzeiro18/10 - Cruzeiro x Palmeiras25/10 - Flamengo x Cruzeiro01/11 - Cruzeiro x Botafogo04/11 - Chapecoense x Cruzeiro08/11 - Cruzeiro x São Paulo14/11 - Corinthians x Cruzeiro22/11 - Cruzeiro x Sport25/11 - Cruzeiro x Vitória28/11 - Internacional x Cruzeiro02/12 - Cruzeiro x Ceará06/12 - Grêmio x Cruzeiro13/12 - Cruzeiro x Athletico-PR20/12 - Atlético-MG x Cruzeiro