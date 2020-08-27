Cruzeiro estreia contra o Vasco no Campeonato Brasileiro sub-20

Crédito: O time sub-20 da Raposa terá como primeiro rival no Brasileiro da categoria o Vasco-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2020. Tetracampeão da competição, o Cruzeiro estreia no dia 23 de setembro, diante do Vasco, no Sesc Venda Nova, com horário ainda a ser definido.

Assim como no ano passado, o Brasileirão Sub-20 reunirá 20 equipes, que se enfrentarão em turno único, sendo que os oito melhores classificados avançam ao mata-mata, a ser disputado em jogos de ida e volta. O torneio tem previsão de duração até janeiro de 2021.