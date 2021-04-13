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Cruzeiro empresta o atacante Welinton para a Inter de Limeira

O jogador fica no clube paulista até o fim do Campeonato Paulista 2021...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 20:13

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 20:13
Crédito: Welinton não estava tendo chances com Felipe Conceição e foi cedido ao time do interior paulista-(Divulgação/Inter de Limeira
Sem chances com o técnico Felipe Conceição, o Cruzeiro emprestou o atacante Welinton para a Inter de Limeira nesta terça-feira, 13 de abril. O jogador ficará na equipe do interior de São Paulo até o fim do Campeonato Paulista. O jogador, de 21 anos, revelado na base celeste, vai reforçar o atacante da Inter com sua velocidade. Ele chegou a fazer alguns jogos este ano pela Raposa, mas perdeu espaço no time mineiro.Antes de assinar com a Inter de Limeira, Welinton atuou pelo PSTC-PR, Atlético-MG e Athetico-PR e depois chegou ao Cruzeiro, onde seguia desde 2019, para reforçar a base. Na equipe cruzeirense, disputou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Série B na última temporada, com dois gols em 31 jogos.

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