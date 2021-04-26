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futebol

Cruzeiro e fornecedora lançam novos uniformes no dia do goleiro

A Adidas apresentou as peças para os arqueiros, fazendo alusão ao centenário d Raposa, que está sendo celebrado este ano...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 17:01
Crédito: Os goleiros do time celeste já conheceram os novos fardamentos-(Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro construiu sua trajetória vitoriosa dentro de campo com a habilidade e expertise de centenas de goleiros que vestiram a camisa estrelada nestes 100 anos de existência. Entre os nomes estão goleiros inesquecíveis como Geraldo II, arqueiro mais atuante do Palestra Itália, Paulo César Borges, Dida e Gomes, além dos defensores que hoje protegem a meta celeste, como Fábio, recordista de jogos pelo masculino, e Mary Camilo, que vem deixando seu nome marcado na equipe feminina.
E como forma de homenagear esses grandes ídolos e destacar o ano do Centenário do Clube, o Cruzeiro apresenta nesta segunda-feira, Dia do Goleiro, a camisa oficial dos arqueiros cinco estrelas para 2021. O manto, produzido em parceria com a adidas, faz referência ao primeiro escudo do Palestra Itália, trazendo o vermelho como cor predominante e o verde, localizado na gola e na parte lateral do manto. Ao longo do novo material, estão presentes grafismos estilizados e as cinco estrelas na cor branca, mesmo tom das listras da adidas presente nos ombros. Para o ensaio oficial de divulgação da camisa, o Cruzeiro e a adidas convidaram os goleiros que atualmente são os responsáveis por defender as cores e a história do Gigante. Estrelam a campanha Fábio, Lucas França, Vitor Eudes e Vinícius, do plantel profissional masculino, Mary Camilo, das Cabulosas, e Denivys, do time sub-20 cruzeirense.
A nova camisa de goleiros do Cruzeiro já está disponível nas lojas oficiais da Raposa, lojas adidas, ShopCruzeiro e adidas.com.br por R$ 279,99.As novas camisas de goleiro também serão utilizadas pelas arqueiras do time feminino-(Igor Sales/Cruzeiro)

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