Cruzeiro e fornecedora lançam novos uniformes no dia do goleiro

O Cruzeiro construiu sua trajetória vitoriosa dentro de campo com a habilidade e expertise de centenas de goleiros que vestiram a camisa estrelada nestes 100 anos de existência. Entre os nomes estão goleiros inesquecíveis como Geraldo II, arqueiro mais atuante do Palestra Itália, Paulo César Borges, Dida e Gomes, além dos defensores que hoje protegem a meta celeste, como Fábio, recordista de jogos pelo masculino, e Mary Camilo, que vem deixando seu nome marcado na equipe feminina.

E como forma de homenagear esses grandes ídolos e destacar o ano do Centenário do Clube, o Cruzeiro apresenta nesta segunda-feira, Dia do Goleiro, a camisa oficial dos arqueiros cinco estrelas para 2021. O manto, produzido em parceria com a adidas, faz referência ao primeiro escudo do Palestra Itália, trazendo o vermelho como cor predominante e o verde, localizado na gola e na parte lateral do manto. Ao longo do novo material, estão presentes grafismos estilizados e as cinco estrelas na cor branca, mesmo tom das listras da adidas presente nos ombros. Para o ensaio oficial de divulgação da camisa, o Cruzeiro e a adidas convidaram os goleiros que atualmente são os responsáveis por defender as cores e a história do Gigante. Estrelam a campanha Fábio, Lucas França, Vitor Eudes e Vinícius, do plantel profissional masculino, Mary Camilo, das Cabulosas, e Denivys, do time sub-20 cruzeirense.