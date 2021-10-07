Cruzeiro e Botafogo aguardam adversários das quartas de final da Copa Brasil WLegends de futebol master

Abrindo a segunda rodada da primeira fase da Copa Brasil de Futebol Master, Atlético-MG e Fluminense fizeram o jogo dos “desesperados”, enquanto Botafogo e Cruzeiro buscavam confirmar a classificação. O Atlético venceu por 2 a 0, gols de Welington Amorim e Paulinho Guará, deixando a classificação nas mãos do Cruzeiro, que já entrou em campo classificado. O rival jogou sério, sem pensar na rivalidade, mas o placar não saiu do 0 a 0, devido a grande atuação do goleiro mineiro Glaysson, mais uma vez.Na estreia, o Atlético-MG foi goleado pelo Cruzeiro por 3 a 0, assim, precisando vencer para somar pontos na Chave A e superar o Botafogo, que está na mesma chave, e iniciou a rodada na liderança, com três pontos somados. O time carioca, venceu o Fluminense na primeira rodada por 2 a 0, com dois gols de Túlio Maravilha, e precisava apenas de um empate, independente do resultado do primeiro jogo da segunda rodada. Na Chave B, o Cruzeiro somava três pontos, enquanto o Fluminense iniciava com zero.
Com o Botafogo classificado pela Chave A, agora espera o vencedor da Chave C, São Paulo ou Vasco, para partida válida pelas quartas de final, no dia 30 de outubro. Já o Cruzeiro espera o maior pontuador da Chave D, Santos ou Flamengo, depois se enfrentando no dia 6 de novembro. Os locais das partidas ainda não estão definidos. Todas as partidas terão transmissão do SporTV.
A Copa Brasil WLegends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo trazendo de volta aos campos craques que já penduraram as chuteiras. Nos últimos campeonatos organizados, foram mais de 2 milhões de espectadores acompanhando lendas que fizeram história em seus times e seleções competindo novamente.Uma equipe de cada grupo avança às quartas de final, que acontecerão de 30 de outubro a 20 de novembro, sempre aos sábados. As semifinais estão marcadas para 27 de novembro e 4 de dezembro e a grande final acontece no dia 11 de dezembro, com sedes indefinidas.