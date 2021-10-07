Cruzeiro e Botafogo aguardam adversários das quartas de final da Copa Brasil WLegends de futebol master

Abrindo a segunda rodada da primeira fase da Copa Brasil de Futebol Master, Atlético-MG e Fluminense fizeram o jogo dos “desesperados”, enquanto Botafogo e Cruzeiro buscavam confirmar a classificação. O Atlético venceu por 2 a 0, gols de Welington Amorim e Paulinho Guará, deixando a classificação nas mãos do Cruzeiro, que já entrou em campo classificado. O rival jogou sério, sem pensar na rivalidade, mas o placar não saiu do 0 a 0, devido a grande atuação do goleiro mineiro Glaysson, mais uma vez.Na estreia, o Atlético-MG foi goleado pelo Cruzeiro por 3 a 0, assim, precisando vencer para somar pontos na Chave A e superar o Botafogo, que está na mesma chave, e iniciou a rodada na liderança, com três pontos somados. O time carioca, venceu o Fluminense na primeira rodada por 2 a 0, com dois gols de Túlio Maravilha, e precisava apenas de um empate, independente do resultado do primeiro jogo da segunda rodada. Na Chave B, o Cruzeiro somava três pontos, enquanto o Fluminense iniciava com zero.