Cruzeiro e Atlético-MG empatam clássico no Mineiro Feminino

Crédito: A Vingadoras se garantiram na final mineira antes do término da fase de classificação-(Igor Sales/Cruzeiro

Em jogo adiado da segunda rodada do Campeonato Mineiro Feminino, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 0 a 0 nesta terça-feira, 8 de dezembro, em duelo realizado na Toca da Raposa I. A igualdade garantiu as Vingadoras na grande final da competição O time alvinegro é o líder do Estadual, com 10 pontos. Já as Cabulosas chegaram aos oito pontos e se mantiveram na segunda colocação na tabela de classificação.

Na próxima sexta-feira, às 15h, as equipes voltam a se enfrentar. Desta vez o jogo acontece na Vila Olímpica. O Campeonato Mineiro é formado por quatro equipes, que se enfrentam em turno e returno. As duas melhores colocadas fazem a final em partida única. O jogo​Logo aos quatro minutos Duda arriscou, a bola desviou na defesa e foi para escanteio. O Atlético-MG chegou com perigo aos sete minutos, mas Joyce finalizou para fora.

Aos 19 minutos, Mariana brigou com a zaga e a bola sobra para Duda. A meia avançou pela esquerda e bateu cruzado, a bola atravessou por toda pequena área levando muito perigo.

As Cabulosas voltaram a atacar aos 23 minutos. Vanessinha arrancou do campo de defesa, passou por duas adversárias, entrou na hora e cortou para finalizar, mas a bola foi para fora.

Aos 37 minutos, Janaína e Duda tabelaram pela direita e a bola sobrou para a camisa 10 que finalizou por cima do gol. O adversário teve uma grande chance aos 42 minutos, mas a atacante chutou para fora de frente para o gol.