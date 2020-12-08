Cruzeiro e Atlético-MG empatam clássico no Mineiro Feminino

Em jogo adiado da segunda rodada do Campeonato Mineiro Feminino, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 0 a 0 nesta terça-feira, 8 de dezembro, em duelo realizado na Toca da Raposa I. A igualdade garantiu as Vingadoras na grande final da competição O time alvinegro é o líder do Estadual, com 10 pontos. Já as Cabulosas chegaram aos oito pontos e se mantiveram na segunda colocação na tabela de classificação.
Na próxima sexta-feira, às 15h, as equipes voltam a se enfrentar. Desta vez o jogo acontece na Vila Olímpica. O Campeonato Mineiro é formado por quatro equipes, que se enfrentam em turno e returno. As duas melhores colocadas fazem a final em partida única. O jogoLogo aos quatro minutos Duda arriscou, a bola desviou na defesa e foi para escanteio. O Atlético-MG chegou com perigo aos sete minutos, mas Joyce finalizou para fora.
Aos 19 minutos, Mariana brigou com a zaga e a bola sobra para Duda. A meia avançou pela esquerda e bateu cruzado, a bola atravessou por toda pequena área levando muito perigo.
As Cabulosas voltaram a atacar aos 23 minutos. Vanessinha arrancou do campo de defesa, passou por duas adversárias, entrou na hora e cortou para finalizar, mas a bola foi para fora.
Aos 37 minutos, Janaína e Duda tabelaram pela direita e a bola sobrou para a camisa 10 que finalizou por cima do gol. O adversário teve uma grande chance aos 42 minutos, mas a atacante chutou para fora de frente para o gol.
Etapa finalAos três minutos, a auxiliar chamou o árbitro e avisou sobre uma agressão da jogadora Gabizinha, do Atlético-MG. A atleta recebeu o cartão vermelho.O Cruzeiro buscou o gol a todo momento, enquanto as adversários ficavam plantadas na defesa. Aos 24 minutos, Thalita lançou do campo de defesa para Vanessinha que dominou e mandou para o gol, mas a goleira tirou para escanteio. FICHA TÉCNICA:CRUZEIRO 0 X 0 ATLÉTICO-MGMotivo: 2ª rodada do Campeonato Mineiro Feminino 2020 (jogo adiado)Data: 08/12/2020 (Terça)Local: Centro de Formação Felício Brandi – Toca da Raposa 1Árbitro: Raphael Noeinstein de Araújo Alves Cruzeiro: Menezes; Janaína, Pires, Thamirys e Eskerdinha; Capelinha (Dedê), Micaelly (Thalita), Vanessinha e Duda; Miriã (Kim) e Mariana Santos.Técnico Marcelo FrigerioAtlético-MG: Amanda; Lorrany, Flávia Gil, Carol e Ilana; Nathália, Bruna (Brenda), Pissaia (Lorena) e Guedes (Manu); Joyce e Milena (Gabizinha).Técnico Hoffmann Túlio