Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro e América-MG fazem o clássico mineiro no Brasileiro sub-20

Coelho e Raposa se enfrentam neste domingo, 11 de outubro, às 15h, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da competição de base...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2020 às 18:28

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 18:28

Crédito: Em 2019, as duas equipes terminaram o duelo empatadas por 1 a 1- (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Domingo. 11 de outubro, será dia de clássico mineiro no Brasileiro sub-20. As equipes Sub-20 de Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo, às 15h, no Sesc Venda Nova. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da CBF TV.Com sete pontos, o Cruzeiro ocupa a 6º colocação na tabela de classificação. Os oitos melhores avançam para a fase de mata-mata. Já o América-MG, está em 13º, com sete pontos. Para essa partida, o técnico Gilberto Fonseca contará com o retorno do lateral direito Valdir, que cumpriu suspensão contra o Goiás.No ano passado, Cruzeiro e América-MG empataram por 1 a 1, pelo Brasileiro Sub-20. Autor do gol celeste na ocasião, o atacante Vinícius Popó confia que a equipe poderá conquistar um bom resultado e espera ajudar seus companheiros em campo. -Tivemos um jogo muito difícil na última rodada, um forte calor. Agora temos que nos recuperar e buscar uma vitória contra o América-MG. Nossa equipe sempre vai entrar em campo em busca dos três pontos e agora não será diferente- disse.
Na última partida do América pelo campeonato nacional, o Coelho foi superado pelo Santos, por 3 a 1. O meia Gustavinho comentou sobre o foco da equipe e o desejo de vitória no clássico para que a equipe suba na tabela.
-Nosso grupo está muito focado no clássico. Estamos treinando forte para fazer uma boa partida e subir na tabela, para darmos um salto maior e a nossa equipe está muito preparada e motivada para a partida. Vamos com tudo para cima do Cruzeiro-MG-analisou o meia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados