Cruzeiro diz que Galo não fez proposta por Orejuela e negocia com outros times para vender o lateral

O negócio entre Cruzeiro e Atlético-MG para a venda do lateral Orejuela ao Galo está ficando mais distante de acontecer. O jogador colombiano está em Belo Horizonte se recuperando na Raposa de uma lesão na coxa.O motivo da quase desistência do negócio por parte do Galo é a eterna rivalidade com o Cruzeiro, como principal entrave. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse que houve apenas uma sinalização de interesse por parte do alvinegro, sem uma proposta oficial.

CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA - O Atlético não chegou a fazer proposta. As pessoas divulgam sem nem ligar para a gente. Foi até no dia da final do Campeonato Mineiro, que eu estava no Mineirão, e o Sérgio Coelho, com quem eu estou cultivando um excelente relacionamento, ele me ligou e falou: "Se o Orejuela voltar, a gente tem interesse. Podemos conversar?". E eu disse que sim, assim como outros clubes também fizeram.Não chegou proposta. Conversamos, e pelo o que ele me falou, acho que hoje não tem esse interesse mais-disse Sérgio em entrevista à Rádio 98FM.