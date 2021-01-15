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Cruzeiro diz que Galo não fez proposta por Orejuela e negocia com outros times para vender o lateral

O presidente Sérgio Santos Rodrigues comentou a situação do jogador, que está em BH se recuperando de uma lesão na coxa...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 18:53
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O negócio entre Cruzeiro e Atlético-MG para a venda do lateral Orejuela ao Galo está ficando mais distante de acontecer. O jogador colombiano está em Belo Horizonte se recuperando na Raposa de uma lesão na coxa.O motivo da quase desistência do negócio por parte do Galo é a eterna rivalidade com o Cruzeiro, como principal entrave. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse que houve apenas uma sinalização de interesse por parte do alvinegro, sem uma proposta oficial.
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA - O Atlético não chegou a fazer proposta. As pessoas divulgam sem nem ligar para a gente. Foi até no dia da final do Campeonato Mineiro, que eu estava no Mineirão, e o Sérgio Coelho, com quem eu estou cultivando um excelente relacionamento, ele me ligou e falou: "Se o Orejuela voltar, a gente tem interesse. Podemos conversar?". E eu disse que sim, assim como outros clubes também fizeram.Não chegou proposta. Conversamos, e pelo o que ele me falou, acho que hoje não tem esse interesse mais-disse Sérgio em entrevista à Rádio 98FM.
Sérgio Santos Rodrigues também disse que não houve proposta de equipes do exterior. Porém, há negociações em andamento, incluindo com o Grêmio, que deseja a volta de Orejuela, titular com Renato Gaúcho em 2020. O time celeste quer cerca de R$ 20 milhões pelo lateral-direito.

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