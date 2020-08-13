Cruzeiro cria boletim semanal para pessoas com deficiência auditiva

O Cruzeiro criou mais uma opção de acesso para o seu torcedor dos conteúdos divulgados pelo clube. A Raposa terá semanalmente um boletim de notícias em linguagem de libras, para pessoas que possuem deficiência auditiva. O novo produto do time celeste reforça a ideia de inclusão que está sendo implantada na Raposa, com o Comitê da Diversidade e Inclusão, grupo criado no Cruzeiro para discutir temas relacionados à igualdade de gêneros, pessoas com deficiências, LGBTQI+ e diversidade racial. O Cruzeiro disse, em comunicado que o Comitê indique o caminho do clube nestas esferas, com definição da estratégia, revisão das políticas e planejamento de ações a curto, médio e longo prazo. O presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou que a gestão dele vai respeitar o slogan de "Time de Todos". - Nós já usamos este conceito de Um Time de Todos e este comitê será importantíssimo. Ele terá como pilares temas relacionados à deficiência, equidade de gênero, diversidade racial e LGBTQI+. É fundamental que a gente respeite as diferenças e a individualidade de cada um. O Cruzeiro acredita nisso e nós vamos entrar nessa causa também. No primeiro boletim(veja abaixo como assistir), divulgado nesta quinta quinta-feira, 13, houve um resumo da situação da equipe na Série B, anúncios como a contratação do atacante Arthur Caíke e a reintegração do zagueiro Manoel e do atacante Caio Rosa ao elenco principal.