Cruzeiro convoca reunião do conselho e tentar vender patrimônio para ajudar a quitar dívidas do clube

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, convocou o Conselho Deliberativo do clube para uma reunião extraordinária no dia 3 de agosto, conforme mostra o documento abaixo. A pauta do encontro discutir e votar a autorização para a Raposa vender um dos seus imóveis, o estacionamento em frente à Sede Campestre da Pampulha, com o intuito de ajudar a quitar dívidas do time azul na FIFA. Documento da convocação do Conselho do Cruzeiro/ReproduçãoO presidente do conselho celeste,Paulo Pedrosa, tem 15 dias para formalizar a convocação aos conselheiros que pode disponibilizar, ou não, o local para o clube vender e arrecadar fundos. No pedido feito por Sérgio Rodrigues no documento de convocação, não há detalhamento sobre o volume da dívida na entidade máxima do futebol, apesar de ter diversas ações, sendo a mais urgente a dívida com o Spartak Moscou pelo empréstimo de Pedro Rocha, em 2019, no valor de R$ 2,3 milhões. Outro caso importante é quitar um débito com o Al Whada, pelo empréstimo do volante Denilson, em 2016. Por não ter honrado esse compromisso, no valor de R$ 3 milhões, a Raposa já perdeu seis pontos na Série B deste ano e caso não acerte a dívida, poderá ser rebaixado à Série C.