futebol

Cruzeiro convoca Marco Antônio e Adriano para o duelo com o CRB

O meia e o volante se juntam à delegação que está no Nordeste para o confronto desta quarta-feira, 26, em Maceió, pela Copa do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:36

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:36

Crédito: Marco Antônio é um dos jogadores que geram mais expectativa no Cruzeiro para o futuro-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O meia Marco Antônio e o volante Adriano foram convocados pelo Cruzeiro para se juntarem à delegação da Raposa que está no Nordeste para o jogo contra o CRB, às 16h desta quarta-feira, 26 de agosto, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira fase da Copa do Brasil. A dupla foi levada para se juntar ao grupo pelas últimas baixas no elenco comandado por Enderson Moreira. O Cruzeiro não poderá contar com cinco jogadores, já que eles já atuaram por outras equipes na competição nacional. São eles: o lateral-esquerdo Patrick Brey (Ferroviária), o volante Henrique (Fluminense), os meias Claudinho (Ferroviária) e Régis (Bahia), e o atacante Arthur Caíke (Bahia). O treinador celeste tem ausências no elenco por problemas físicos, casos do atacante Stênio, que passará por cirurgia no ombro esquerdo, do centroavante Marcelo Moreno, que sofreu um corte na cabeça na partida contra a Chapecoense, na última quinta-feira, 19, pela Série B e do volante Jean que sente dores no joelho esquerdo. Com tantos desfalques, a Raposa deve ir à campo diante do CRB com: Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá e Giovanni; Jadsom e Ariel Cabral; Riquelmo (Marco Antônio), Maurício e Welinton; Thiago. A equipe mineira precisa inverter um resultado negativo de 2 a 0 sofrido no jogo de ida, no Mineirão, para avançar na Copa do Brasil. Se vencer por diferença acima de dois gols, a Raposa chega à quarta fase da competição e levará ,uma premiação de R$ 2 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

