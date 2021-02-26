Cruzeiro consegue registrar seis reforços para a estreia no Mineiro

O Cruzeiro terá à sua disposição seis reforços contratados para a estreia da Raposa no Campeonato Mineiro, neste sábado, 27 de fevereiro, contra o Uberlândia, às 19h, no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro, A equipe celeste quitou o débito com o PSTC-PR sobre o mecanismo de solidariedade pela venda de Bruno Viana, O clube mineiro foi punido pela CNRD e estava proibido de registrar atletas. Somente Eduardo Brock não estará com o grupo em Uberlândia, pois foi apresentado nesta sexta-feira, 26, pela Raposa. Os demais, Alan Ruschel, Matheus Barbosa, Matheus Neris, Marcinho, Bruno José e Felipe Augusto tiveram os contratos com o Cruzeiro registrados no BID da CBF e estão regularizados. O técnico Felipe Conceição tende a usar quase todos no time titular. O primeiro Cruzeiro de 2021 deve ter a seguinte escalação: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Paulo e Matheus Pereira; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sobis