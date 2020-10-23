Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro consegue acordo e reduz dívida tributária em R$ 151 milhões

O presidente do clube,Sérgio Santos Rodrigues, comunicou o acordo com a Fazenda Nacional para pagar os valores devidos em impostos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 14:40

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 14:40

Crédito: O Cruzeiro anunciou a boa notícia no início da tarde desta sexta-feira-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro conseguiu um grande alívio para os seus cofres e ainda deu um passo para retomar a credibilidade do clube no mundo do futebol. O presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues anunciou um importante acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para equalizar a dívida do clube com a União, após a saída em definitivo do PROFUT.
No acordo, o Cruzeiro conseguiu reduzir cerca de 45% do seu passivo de débitos, o que representa nada menos que R$ 151.798.099,00, de um valor total de R$ 334.182.840,98.
Os descontos foram estipulados individualmente para cada inscrição do clube em dívida ativa, de acordo com a natureza do débito, a data de sua constituição e a possibilidade do pagamento. No âmbito previdenciário, a redução chegou a 53,65% e, nos demais débitos, foi de até 62,44%. Desta forma, a transação suspende o curso de 33 processos e recursos judiciais, que juntos demandavam do clube o pagamento de aproximadamente R$ 100 milhões, e soluciona de forma definitiva grandes impasses como a discussão sobre a reinclusão do Clube no PROFUT, a questão dos bloqueios judiciais existentes na Execução Fiscal, em que a justiça determinou bloqueio, em 2019, de parte dos valores referentes venda do atleta Arrascaeta, e o impasse entre o clube, a União e a Minas Arena, sendo possível a homologação definitiva de acordo. Assim, também foi solucionado bloqueio existente no imóvel Campestre II, o que possibilitará sua imediata alienação.
Com a nova negociação, o Cruzeiro poderá quitar sua dívida com a União em 145 vezes. Nos primeiros 12 meses serão faturadas parcelas mensais de R$ 350 mil. Após o período, os valores serão progressivos.
O acordo foi conduzido pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues e o departamento jurídico do Clube, representado pelo superintendente Flávio Boson, a advogada Danúbia Paiva e o advogado tributarista João Paulo de Almeida Melo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados