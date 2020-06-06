Cruzeiro confirma venda do zagueiro Edu para o Athletico-PR

As negociações foram rápidas e o negócio vai ajudar nas contas do clube, que busca recursos para manter seus compromissos em dia. O defensor tem pouca “rodagem” no time profissional, jogando apenas três vezes na equipe principal, todas em 2020, apesar de estar no elenco da Raposa desde o ano passado. Edu foi um dos vários jovens da base celeste promovidos ao time de cima por Adílson Batista, na reformulação do elenco celeste após a desastrosa campanha de 2019.E MAIS:Cruzeiro escolhe Rodrigo Campos para cuidar das relações com parceiros e do sócio-torcedorEdílson diz estar surpreso com saída do Cruzeiro, mas evita críticas à diretoria do clube mineiroCruzeiro rescinde os contratos do meia Robinho e do lateral EdílsonCruzeiro está perto de vender o zagueiro Edu para o Athletico-PREm live, Sérgio Rodrigues anuncia novo patrocinador do CruzeiroA saída do zagueiro para o Furacão foi facilitada pelas chegadas de Marllon, Ramón e Jean e o retorno de Ariel Cabral, o grupo se tornou mais experiente, tirando espaço de Edu na equipe. O Athletico-PR voltou seus olhos para outro zagueiro do Cruzeiro após Cacá, de 21 anos, recusar a proposta do time paranaense. O Furacão busca repor sua zaga após negociar o zagueiro Robson Bambu para o Nice, da França, por mais de R$ 40 milhões. Outra perda, foi de Léo Pereira, que foi para o Flamengo, no início do ano. Com a venda de Edu concretizada para o Athletico-PR, o valor arrecadado vai ajudar o clube a pagar salários de jogadores e comissão técnica, que ainda estão pendentes. O clube está quase conseguindo por em dia sua folha salarial com os atletas, já que os demais funcionários receberam seus vencimentos. A previsão de pagamento dos salários de abril, que vencem no quinto dia útil de maio, é na próxima semana. O time azul emitiu um comunicado.