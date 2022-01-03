Cruzeiro confirma Pedro Martins como novo diretor de futebol do clube

O Cruzeiro confirmou o executivo Pedro Martins para assumir a diretoria de futebol do clube. Pedro será o responsável pelo departamento e é esperado em Belo Horizonte nesta terça-feira, 4 de janeiro, junto com o restante do elenco estrelado, que volta das férias. O profissional será a “ponte”com a direção da Raposa, principalmente com Paulo André, responsável por gerir o futebol na transição na equipe e de Ronaldo Fenômeno.

Além de Pedro, há a expectativa de ser anunciado o novo técnico. O uruguaio Paulo Pezzolano está muito perto de assumir o time mineiro. Pedro Martins é formado em administração e com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e tem o perfil que era buscado pelo novo Cruzeiro. Sua capacidade de trabalhar com orçamento mais baixo e integrar os setores, do profissional á base, também foram determinantes para sua contratação. O novo diretor tem passagens na Federação Paulista, no Athletico-PR e na Ferroviária. A Raposa estava sem alguém no futebol de forma oficial desde a saída de Rodrigo Pastana, no meio do ano passada. Alexandre Mattos estava trabalhando extraoficialmente, mas foi desligado antes mesmo de ser apresentado. A primeira missão de Pedro será analisar os contratos vigentes com a Raposa e dos reforços contratados por Mattos, que ainda não foram apresentados oficialmente.