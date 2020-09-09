Cruzeiro confirma Ney Franco como o seu novo treinador

Crédito: Ney Franco fica no Cruzeiro até o fim de 2021-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou a contratação de Ney Franco para ser o novo técnico da Raposa. Ele assinou contrato com o clube mineiro até o fim de 2021. Será o terceiro comandante da equipe celeste em 2020, depois de Adílson Batista e Enderson Moreira, demitido na terça-feira, 8 de setembro, pela má campanha na Série B.

Ney, que estava recententemente no Goiás, sendo demitido pelo esmeraldino no mês passado, é esperado nesta quarta-feira, 9, em Belo Horizonte para negociar o acerto com a equipe mineira. A Raposa chegou a procurar outros nomes para o cargo, como Dorival Júnior, Rogério Ceni e Roger Machado. Porém, os altos salários impediram um avanço nas conversas. Nesse cenário, Ney Franco, de 54 anos, que tem história no Cruzeiro em trabalhos na base e no profissional, virou o nome da ver para tentar colocar o time azul nos trilhos e conseguir o sonhado acesso à Série A em 2021. Em 2019, Ney Franco conseguiu subir da Série B com o Goiás e, em 2018, com o Coritiba. Ele já foi campeão da competição em em 2010, esteve à frente do Coxa. A missão do mineiro nascido em Vargem Alegre, é tentar colocar o time nos trilhos, pois com cinco pontos em oito rodadas e na zona do rebaixamento, o Cruzeiro coloca em risco seu principal objetivo na temporada, que é voltar à elite nacional em 2021.

Entre suas principais conquistas estão a Copa do Brasil (pelo Flamengo, em 2006), a Copa Sul-Americana (pelo São Paulo, 2012), a Copa do Mundo Sub-20 e o Sul-Americano Sub-20, ambos vencidos com a Seleção Brasileira, em 2011.Ney Franco também foi campeão estadual em Minas Gerais (pelo Ipatinga, em 2005), Rio de Janeiro (pelo Flamengo, em 2007) e Paraná (com o Coritiba, em 2010). O treinador possui também passagens por equipes como Botafogo, Sport, Vitória, Athletico-PR e Chapecoense.