Cruzeiro confirma a contratação do lateral-direito Raul Cáceres

Crédito: Raul Cáceres é o segundo reforço da Raposa na gestão Enderson Moreira-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou, nesta quarta-feira,24 de junho, a contratação do paraguaio Raúl Cáceres, de 28 anos, que estava no Cerro Porteño, do Paraguai. O lateral direito chega ao clube celeste para assinar contrato até o fim de 2022.

Natural de Assunção, capital paraguaia, Cáceres começou sua carreira no Olímpia, passando posteriormente por outras equipes de seu país, como Sportivo Carapeguá, Sol de América e Cerro Porteño.

Em 2019 defendeu o Vasco da Gama, vestindo a camisa do time carioca em 29 oportunidades. O jogador é o segundo reforço da “era” Enderson Moreira. Régis foi a primeira pedida do treinador. E MAIS:Lateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentosMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaHenrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao CruzeiroCruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do JacaréCruzeiro tem baixa na lateral com estiramento de Patrick BreyA negociação foi rápida e o Cruzeiro comprará 60% dos seus direitos econômicos. Cáceres vai ocupar um espaço carente no elenco, a lateral pela direita, que ainda deve ganhar mais um atleta para a posição.

Raul Cáceres teve acesso ao Brasil, apesar da restrição para estrangeiros por conta do novo coronavírus, porque já possui visto de trabalho para pessoas de outras nacionalidades, já que atuou no Vasco em 2019.

RAÚL CÁCERES