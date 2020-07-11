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Cruzeiro aumenta interação com o torcedor, que poderá fazer perguntas diretas a Enderson Moreira

O treinador vai responder questionamentos dos cruzeirenses todas as sextas-feiras com a hashtag #diretodatoca...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 20:10

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 20:10

Crédito: Enderson vai ser sabatinado também por torcedoes da Raposa daqui para frente-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro segue na gestão Sérgio Rodrigues tentando se comunicar mais com o seu torcedor, de forma mais direta. O clube que os cruzeirenses poderão interagir com o técnico Enderson Moreira, enviando perguntas ao treinador por meio da tag #DiretoDaToca. As perguntas serão respondidos por Enderson sempre às sextas-feiras.
-O ‘Direto da Toca’ vai ser uma possibilidade de o torcedores poderem falar diretamente com o Enderson Moreira. Eles vão poder mandar perguntas para o Enderson, basta utilizar nossas redes sociais e colocar a hashtag ‘direto da toca’. Será toda sexta-feira, enquanto os jogos não voltarem e se não colidir com viagens- disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

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