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futebol

Cruzeiro admite atraso salarial com o futebol e funcionários

O clube enviou uma nota confirmando as pendências e que estão trabalhando para sanar o problema, que vem afetando os times brasileiros em 2020...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 19:34
Crédito: O grupo cruzeirense ainda não recebeu parte da folha de setembro e a de outubro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro admitiu que está com uma folha e meia de salários atrasados com o time de futebol. A Raposa ainda não quitou parte da folha de setembro e outubro. O clube celeste ainda disse que tem pendente com uma folha dos colaboradores do setor administrativo, da categoria de base e do time feminino. A direção do clube diz que trabalhando para resolver a situação o mais breve possível. As contas de 2020 do Cruzeiro e de vários clubes brasileiros estão combalidas por conta da pandemia do coronavírus, gerando alguns atrasos salariais da Raposa. Confira a nota oficial do clube sobre o atraso na folha:
O Cruzeiro informa que está com uma folha administrativa e uma folha e meia do futebol profissional masculino em aberto. Quase todos os grandes clubes do futebol brasileiro têm enfrentado problemas de atraso de salários, principalmente devido ao cenário de pandemia. Inclusive, muitos outros times devem mais folhas do que o próprio Cruzeiro, que já vinha passando por grave crise pré-pandemia, fruto especialmente de uma administração desastrosa e criminosa que assolou o Clube nos últimos anos. Por outro lado, a diretoria tem consciência de que pagar salários é obrigação e não tem medido esforços para colocar as pendências com seus colaboradores em dia.

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