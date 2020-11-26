Cruzeiro admite atraso salarial com o futebol e funcionários

O Cruzeiro admitiu que está com uma folha e meia de salários atrasados com o time de futebol. A Raposa ainda não quitou parte da folha de setembro e outubro. O clube celeste ainda disse que tem pendente com uma folha dos colaboradores do setor administrativo, da categoria de base e do time feminino. A direção do clube diz que trabalhando para resolver a situação o mais breve possível. As contas de 2020 do Cruzeiro e de vários clubes brasileiros estão combalidas por conta da pandemia do coronavírus, gerando alguns atrasos salariais da Raposa. Confira a nota oficial do clube sobre o atraso na folha: