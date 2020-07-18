Crouch afirma que Bruno Fernandes fez os torcedores voltarem a sorrir

Peter Crouch, ex-atacante da Inglaterra, reconheceu que não esperava que Bruno Fernandes tivesse o impacto que está tendo. Em entrevista ao "Daily Mail", o jogador disse que Bruno Fernandes alegrou os torcedores novamente.
- Faz muito tempo desde que vi uma contratação transformar uma equipe como aconteceu com Bruno Fernandes. Pensei que o United iria ter uma longa e difícil temporada, mas a partir de janeiro Bruno Fernandes fez os torcedores começarem a sorrir outra vez. A alegria está de volta na forma como eles jogam - disse.
Na Premier League, Bruno Fernandes atuou em 12 partidas com a camisa do Manchester United, marcou sete gols e deu sete assistências.