futebol

Crotone x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Às 13h deste sábado, equipe de Conte visita o lanterna do Campeonato Italiano...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 14:47

LanceNet

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Campeonato Italiano terá um duelo de opostos neste sábado. De um lado, a líder Inter de Milão. Do outro, o lanterna Crotone, que joga em casa, mas só venceu cinco em 33 rodadas. A bola rola às 13h (de Brasília).
Antes da partida, Antonio Conte falou sobre o que espera da partida de amanhã.- Os rapazes sabem que temos de jogar como a Inter amanhã, porque se pensarmos em fazer algo diferente teremos algumas surpresas desagradáveis. Devemos ter o máximo respeito pelo Crotone. Estarão motivados e vão querer mostrar que merecem permanecer na Série A, principalmente tendo em vista que defrontam a equipe da frente que tenta conquistar o Scudetto. Precisamos produzir uma atuação como a Inter e precisamos estar atentos, ferozes e determinados para evitar surpresas. Eu disse isso aos meninos e espero que eles estejam me ouvindo.
FICHA TÉCNICACrotone x Inter de MilãoData e horário: 01/05/2021, às 13h (de Brasília)Local: Stadio Ezio Scida (Crotone, ITA)Onde assistir: BandSports, RAI Internacional e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESCrotone Cordaz; Magallán, Golemic e Djidji; Molina, Júnior Messias, Cigarini, Zanellato e Reca; Ounas e Simy.
Inter de MilãoHandanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (Sensi) e Perisic; Lautaro Martínez e Lukaku;

