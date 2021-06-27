Croácia x Espanha: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Espanha goleou a Eslováquia na última rodada por 5 a 0 (MARCELO DEL POZO / POOL / AFP

Croácia e Espanha entram em campo nesta segunda-feira para definir mais uma seleção nas oitavas de final da Eurocopa. A partida está marcada para às 13h, no Estádio Parken, na Dinamarca. Quem avançar no duelo, encara o vencedor da partida entre França e Suíça, que enfrentam às 16h, também na segunda.CROÁCIASegunda colocada do Grupo D, a seleção croata vem de uma vitória convincente sobre a Escócia por 3 a 1 após empatar com a República Tcheca e perder para a Inglaterra. No entanto, o técnico Slatko Dálic terá um importante desfalque para o jogo. Ivan Perisíc, um dos destaques da equipe testou positivo para a covid-19.

"Foi um choque para o Ivan, mas agora ele se torna o maior torcedor da Croácia fora de campo. É muito duro para ele, Ivan vive para estes jogos importantes. O jogador que substituí-lo amanhã, estará à altura dele", disse o comandante croata em coletiva de imprensa.

ESPANHAA Espanha teve campanha na fase de grupos parecida com a da Croácia. Após empatar duas vezes, contra Suécia e Polônia, o time de Luis Enrique venceu a Eslováquia na última rodada, por 5 a 0. Em coletiva de imprensa, o comandante espanhol falou sobre o duelo e destacou a última partida como combustível para o mata-mata.

“Para uma equipe como a nossa o meio-campo é muito importante. Sem meio-campo não há nada a fazer. Para nós vai ser vital e para a Croácia também. Vai ser uma boa luta amanhã. A equipe tem tido a mesma atitude desde o jogo na Suécia. Os gols contra a Eslováquia não mudaram nada. Terminar a primeira fase com resultado da contundência do último jogo é bom para a equipe. Dá confiança", disse Luis Henrique.

FICHA TÉCNICACroácia x EspanhaEurocopa - Oitavas de final

Data e horário: 28/06/2021, às 13h (Brasília)Local: Estádio Parken (DIN)Árbitro: Cuneyt Cakir (TUR)Transmissão: SporTV

PROVÁVEIS TIMESCROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic