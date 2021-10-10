Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Croácia x Eslováquia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
futebol

Croácia x Eslováquia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Croácia está na liderança do Grupo H, mas vive situação delicada com a Rússia empatada em pontos na 2ª colocação. Eslováquia praticamente não tem chances de ir ao Mundial...
LanceNet

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 13:49

Crédito: AFP
A Croácia recebe a Eslováquia pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe de Zlatko Dalić está na liderança do Grupo H, mas busca se distanciar da Rússia, que ocupa a 2ª colocação, mas com os mesmos 16 pontos.Partida chave
- Nosso objetivo é conquistar o maior número de pontos possíveis e permanecer na liderança. Teremos talvez o jogo mais importante dessas Eliminatórias, pois a Rússia tem uma partida difícil fora de casa (contra a Eslovênia) e é nossa chance de vencer e dar mais um passo rumo ao Qatar - avaliou Zlatko Dalić, técnico da Croácia.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Momento positivo
Após iniciar as Eliminatórias com uma derrota por 1 a 0 para a Eslovênia, a Croácia conseguiu encaixar e engatar uma série de resultados positivos. Nos últimos seis confrontos, a equipe dos Bálcãs não sofreu nenhum gol além de ter vencido cinco partidas.
FICHA TÉCNICA:Croácia x Eslováquia
Data e horário: 11/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Stadion Gradski vrt, em Osijek (CRO)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalić)Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Vlasic, Kramaric e Perisic
Desfalques: Nenhum
ESLOVÊNIA (Técnico: Pavel Hapal)Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar e Hancko; Kucka e Hamsik; Schranz, Duda e Rusnak; Strelec
Desfalques: Nenhum

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados