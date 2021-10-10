Croácia x Eslováquia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

A Croácia recebe a Eslováquia pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe de Zlatko Dalić está na liderança do Grupo H, mas busca se distanciar da Rússia, que ocupa a 2ª colocação, mas com os mesmos 16 pontos.Partida chave
- Nosso objetivo é conquistar o maior número de pontos possíveis e permanecer na liderança. Teremos talvez o jogo mais importante dessas Eliminatórias, pois a Rússia tem uma partida difícil fora de casa (contra a Eslovênia) e é nossa chance de vencer e dar mais um passo rumo ao Qatar - avaliou Zlatko Dalić, técnico da Croácia.
Momento positivo
Após iniciar as Eliminatórias com uma derrota por 1 a 0 para a Eslovênia, a Croácia conseguiu encaixar e engatar uma série de resultados positivos. Nos últimos seis confrontos, a equipe dos Bálcãs não sofreu nenhum gol além de ter vencido cinco partidas.
FICHA TÉCNICA:Croácia x Eslováquia
Data e horário: 11/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Stadion Gradski vrt, em Osijek (CRO)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalić)Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Vlasic, Kramaric e Perisic
Desfalques: Nenhum
ESLOVÊNIA (Técnico: Pavel Hapal)Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar e Hancko; Kucka e Hamsik; Schranz, Duda e Rusnak; Strelec
Desfalques: Nenhum