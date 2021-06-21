Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Croácia x Escócia: onde assistir e prováveis escalações

Em busca da classificação para o mata-mata da Eurocopa, escoceses e croatas se enfrentam na rodada final do grupo D...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:36

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:36

Crédito: ANDY BUCHANAN, PETR DAVID JOSEK / AFP
Nesta terça-feira, a Seleção Escocesa recebe a Seleção Croata no Hampden Park, na cidade de Glasgow, pela terceira rodada do grupo D da Eurocopa. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá os classificados para o mata-mata.
Veja a tabela da EurocopaA Seleção Escocesa somou apenas um ponto em seu grupo da Eurocopa, mas pode, com uma vitória, ultrapassar Inglaterra ou República Tcheca por conta do saldo de gols. Para conseguir a classificação para o mata-mata, a vitória é essencial.
- Não se esqueça que eles (Croácia) foram finalistas na última Copa do Mundo. Boa equipa, bons jogadores, por isso respeitamos o nosso adversário. Vamos lá fora determinados a dar o nosso melhor desempenho. Se conseguirmos atingir nossos níveis, então esperançosamente será o suficiente para nos levar para as oitavas de final pela primeira vez e isso seria uma conquista incrível - disse Steve Clarke, treinador da Escócia.
Assim como os escoceses, os croatas também só conseguiram somar um ponto nos seus dois jogos na Eurocopa. A situação da Croácia é a mesma da Escócia, e o seu saldo de gols é ainda melhor do que o dos adversários. Ainda assim, a vitória é o único objetivo da vice-campeã da Copa de 2018.
- A defesa da Escócia contra a Inglaterra foi sólida. Eles tiveram algumas boas chances, eles jogaram muito bem. Não mereciam perder frente à República Tcheca, tendo algumas grandes chances. Então, estamos cientes de que será muito difícil para nós conseguirmos uma vitória - disse Zlatko Dalic, treinador da Croácia.FICHA TÉCNICAESCÓCIA x CROÁCIA - Eurocopa - grupo D
Data e horário: 22/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Hampden Park, em Glasgow (ESC)Árbitro: Fernando Andres Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Yamil Bonfa (ARG)Onde assistir: SporTV
CROÁCIA (Treinador: Zlatko Dalic)Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida e Gvardiol; Brozovic, Modric e Kovacic; Ivanusec, Perisic e Petkovic.
ESCÓCIA (Treinador: Steve Clarke)Marshall; Hendry, Hanley e Tierney; O'Donnel, McTominay, McGregor, McGinn e Robertson; Dykes e Che Adams.
Desfalques: Billy Gilmour (lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados