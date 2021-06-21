Croácia x Escócia: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ANDY BUCHANAN, PETR DAVID JOSEK / AFP

Nesta terça-feira, a Seleção Escocesa recebe a Seleção Croata no Hampden Park, na cidade de Glasgow, pela terceira rodada do grupo D da Eurocopa. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá os classificados para o mata-mata.

Veja a tabela da EurocopaA Seleção Escocesa somou apenas um ponto em seu grupo da Eurocopa, mas pode, com uma vitória, ultrapassar Inglaterra ou República Tcheca por conta do saldo de gols. Para conseguir a classificação para o mata-mata, a vitória é essencial.

- Não se esqueça que eles (Croácia) foram finalistas na última Copa do Mundo. Boa equipa, bons jogadores, por isso respeitamos o nosso adversário. Vamos lá fora determinados a dar o nosso melhor desempenho. Se conseguirmos atingir nossos níveis, então esperançosamente será o suficiente para nos levar para as oitavas de final pela primeira vez e isso seria uma conquista incrível - disse Steve Clarke, treinador da Escócia.

Assim como os escoceses, os croatas também só conseguiram somar um ponto nos seus dois jogos na Eurocopa. A situação da Croácia é a mesma da Escócia, e o seu saldo de gols é ainda melhor do que o dos adversários. Ainda assim, a vitória é o único objetivo da vice-campeã da Copa de 2018.

- A defesa da Escócia contra a Inglaterra foi sólida. Eles tiveram algumas boas chances, eles jogaram muito bem. Não mereciam perder frente à República Tcheca, tendo algumas grandes chances. Então, estamos cientes de que será muito difícil para nós conseguirmos uma vitória - disse Zlatko Dalic, treinador da Croácia.FICHA TÉCNICAESCÓCIA x CROÁCIA - Eurocopa - grupo D

Data e horário: 22/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Hampden Park, em Glasgow (ESC)Árbitro: Fernando Andres Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Yamil Bonfa (ARG)Onde assistir: SporTV

CROÁCIA (Treinador: Zlatko Dalic)Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida e Gvardiol; Brozovic, Modric e Kovacic; Ivanusec, Perisic e Petkovic.

ESCÓCIA (Treinador: Steve Clarke)Marshall; Hendry, Hanley e Tierney; O'Donnel, McTominay, McGregor, McGinn e Robertson; Dykes e Che Adams.