Croácia vence a Escócia e consegue classificação para as oitavas da Eurocopa

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Nesta terça-feira, a Seleção Croata enfrentou a Seleção Escocesa no Hampden Park, na cidade de Glasgow, pela terceira rodada do grupo D da Eurocopa. O confronto terminou com vitória da Croácia por 3 a 1, com gols marcados por Vlasic, Modric e Perisic para os vencedores e McGregor para a Escócia.

Veja a tabela da EurocopaABRIU O PLACARNa primeira etapa do confronto desta terça-feira, a Croácia foi a seleção que conseguiu sair na frente do placar. Aos dezessete minutos de jogo, Ivan Perisic encontrou a assistência para Nikola Vlasic, que recebeu na área para marcar o gol.

EMPATEOs escoceses não desistiram do ataque no confronto e, jogando em casa, aproveitaram a força do Hampden Park para ir ao campo ofensivo e buscar o empate. Com 42 minutos de jogo, o meio-campista Callum McGregor finalizou para deixar tudo igual no placar.

GOL DO CAPITÃOO resultado em 1 a 1 poderia eliminar as duas seleções da Eurocopa e, portanto, não deixava as duas equipes satisfeitas. Com isso, na segunda etapa, a Croácia foi para o ataque, sendo eficaz aos dezessete minutos com gol do capitão Luka Modric.

FECHOU A CONTAEm um jogo tenso e disputado, o sentimento existente era de que tudo poderia acontecer. A Escócia atacava, e a Croácia respondia na mesma altura, mas foram estes últimos que conseguiram ser eficazes novamente. Com 32 minutos do segundo tempo, Modric colocou a bola na área em cobrança de escanteio, e Ivan Perisic marcou o terceiro para os croatas.