Croácia sai atrás, vira, mas termina no empate com a Turquia em amistoso internacional

Crédito: Ozan KOSE / AFP

No Vodafone Park, Turquia e Croácia ficaram no empate em 3 a 3. No amistoso internacional antes das últimas rodadas da fase de grupo da Liga das Nações, os donos da casa abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com Tosun, de pênalti. Ainda no primeiro tempo, Budimir empatou e Turuc colocou os mandantes na frente novamente.

Já no segundo tempo, Pasalic e Brekalo viraram a partida para os croatas. Mas sequer deu tempo de comemorar. Três minutos depois, Ünder deixou tudo igual novamente.As duas seleções pouparam jogadores. Modric, Brozovic e Perisic começaram no banco pelo lado croata. Kovacic sequer entrou. Já na Turquia, Çalhanoglu também não entrou na partida.