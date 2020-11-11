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Croácia sai atrás, vira, mas termina no empate com a Turquia em amistoso internacional

Jogando fora de casa, seleção utilizou time reserva. Modric e
Perisic entraram no decorrer da partida...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 16:41

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 16:41

Crédito: Ozan KOSE / AFP
No Vodafone Park, Turquia e Croácia ficaram no empate em 3 a 3. No amistoso internacional antes das últimas rodadas da fase de grupo da Liga das Nações, os donos da casa abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com Tosun, de pênalti. Ainda no primeiro tempo, Budimir empatou e Turuc colocou os mandantes na frente novamente.
Já no segundo tempo, Pasalic e Brekalo viraram a partida para os croatas. Mas sequer deu tempo de comemorar. Três minutos depois, Ünder deixou tudo igual novamente.As duas seleções pouparam jogadores. Modric, Brozovic e Perisic começaram no banco pelo lado croata. Kovacic sequer entrou. Já na Turquia, Çalhanoglu também não entrou na partida.
O jogo desta quarta-feira (11) foi um preparativo para as duas seleções, que jogarão na próxima semana as duas últimas rodadas da fase de grupo da Liga das Nações.

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